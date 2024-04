Ranking Argentino de Canciones: Semana 180

En la temporada 2024, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.



1 - LRA 18 RÍO TURBIO - "Ayer verás" - La Tony Montana

2 - LRA 4 SALTA - "Mi pago" - Gauchos de Acero

Gauchos de Acero se formó en 2005 versionando temas de Iron Maiden, y Metallica, entre otras. El reconocimiento llegó un año más tarde, abarcando los grandes medios de comunicación: diario Clarín, revista Rolling Stone, Talento Argentino (programa más visto en el año en argentina), The New York Times, etc. Y en radios, portales, documentales y periódicos extranjeros. En 2007 fueron invitados a participar del Festival Cosquín Rock y Pepsi Music (Estadio Obras), dos de los festivales más grandes de Latinoamérica. Y también se presentaron en el escenario de La Trastienda (Buenos Aires). Además, protagonizaron un comercial para la compañía Motorola –visto a nivel mundial- y grabaron algunas imágenes para el film dirigido por Sam Dunn, donde Gauchos de Acero toca junto a Bruce Dickinson en un encuentro, cantante de Iron Maiden. También llegaron a tocar en la radio más importante de Argentina (Rock & Pop) realizando un recital en vivo transmitido para todo el mundo. Gauchos de Acero, continuó con sus recitales por Argentina , empezaron a salir de gira por todo el país presentando su material discográfico, actualmente cuentan con 4 discos de estudio y 2 single, y ya han estrenado a lo largo de su carrera más de 14 videoclips. La banda ha compartido escenario con grandes artistas a lo largo de su carrera, asi como también compartieron producciones en conjunto. Algunos de ellos son ( La Renga, Hugo Bistolfi (Rata Blanca),Lito Vitale, Miss Bolivia, Bersuit Vergarabat, Rubén Patagonia, Mariana Carrizo, Mariana Cayón, Alvaro Teruel, Bruce Dickinson (Iron Maiden), Botafogo, Alambre González, Tano Romano (Hermetica) ,Attaque 77,Jorge Durietz (Pedro y Pablo) etc.) Se consagran ganadores del concurso ‘’Vamos las Bandas’’ la cual culmino con una presentación de la banda en Mar del Plata. Junto a la orquesta Sinfónica de Salta y luego con la orquesta Sinfónica juvenil llenaron 4 salas de teatro en la realización anual de el homenaje al Rock (Nacional/Internacional).

3 – LRA 24 RÍO GRANDE – "Fuego" – Millacura Sur

Creadora del nombre y proyecto cultural Millacura Sur: "Piedra de Oro" Reivindica sus raíces ancestrales. Mapuche, de la Patagonia. Isla de Tierra del Fuego.La inspira su tierra, trae en su canto los vientos y la fuerza del Sur.Como punto cardinal que nos lleva al fin del mundo pero también se refiere a una manera de estar en el mundo como en el borde de, en el margen de. Donde sus letras se complemetan y son la amalgama de caminos recorridos le dan versatilidad en la música. Atraviesa rutas a dedo y llega al escenario Prospero Molina donde presenta su canción inédita "Esmeralda". Es la primera ganadora del certamen Pre-cosquín 2022 en representar a su provincia. Teniendo la sede hace 30 años en la ciudad de Rio Grande. Lugar que la vio crecer. En este momento se encuentra trabajando en varias músicas y esta vez trae un estilo bailable. Fuego es la canción que esta presentando hoy. Ya pueden ver el video clip en su canal, donde muestra paisajes fueguinos.Es una propuesta 100% Fueguina, Trabaja con el artista Trip kid; Bruno Andrade en la visual, video y fotos. La producción musical la trabaja con Dreax. Esta nueva composición de la canta-autora Silvana, "FUEGO" se conecta con el contexto actual,con una impronta del fuego. Aborda esta vez el genero reggaeton. Siente la necesidad de expresar el amor en temporadad de Invierno y el fuego sanador! Ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales La portada es una foto de Bruno Andrade y el encargado del arte de tapa es de Matias Zapata. Millacura Sur trae baile y fuego sureño desde el fin y principio! Es para bailar!

Instagram

YouTube

4 - LRA 55 RÍO SENGUER - "Estamos acá" - Millanahuel

Soy de Cushamen, una localidad ubicada al noroeste de la provincia del Chubut, actualmente tengo 22 años y soy Músico Mapuche y sureño.

CUSHAMEN nace como una Colonia pastoril, en tierras que el estado argentino le entrega al Lonko Miguel Ñancuche Nahuelquir luego de la Campaña al desierto. La mayoría de la población de la localidad somos descendientes Mapuche-Tehuelche.

A los 13 años empecé a interesarme por la música, Comencé aprendiendo guitarra,teclado y canto de manera autodidacta. Con mi música busco que se conozca nuestra historia,nuestra voz; muchas veces silenciadas. Busco que cada uno de mis paisanos al día de hoy y en un futuro se sientan orgullosos de nuestra Cultura y de decir libremente que Somos Mapuche y estamos acá!

5 –LRA 14 SANTA FE – "Aire de ilusión" – Aunque no perfectamente

Aunque No Perfectamente, es una banda que comparte integrantes de la ciudad de Paraná y Santa Fe. sin género musical definido, fué creada a principios de 2019 por alumnos del Instituto Superior de Musica de la Universidad Nacional del Litoral, han lanzado su primer single, "Aire de Ilusión".

El mismo pertenece a su próximo primer material discográfico, titulado “Obse”. Consta de 4 canciones las cuales interpolan entre géneros

que van desde el Funk y el Pop, hasta el Reggae y el Soul.

Los integrantes son:

Santiago Acevedo en la guitarra

Pablo Barbotti en el Piano

Alex Burgos en la voz

Juan Ignacio Chiavon en el bajo

Luca Vilotta en la batería

• "Aire de Ilusión"

• Spotify

• Instagram



6 –LRA 27 CATAMARCA – Agüita de mis días – Belén Parma Trío

Intérprete Vocalista y Pianista de música latinoamericana folclórica y popular, nacida en Catamarca.

Productora de eventos culturales, Cantautora y gestora cultural. Sus canciones transmiten un mensaje de gratitud y amor por la vida y el ambiente natural que nos toca compartir, el presente, las raíces, las decisiones y transformaciones, la mujer y los miedos. Su música emerge como una mixtura, de influencias folclóricas y diversos géneros con una importante influencia del jazz. La propuesta actual, junto Vane Martínez y Javi García se presenta con una formación de piano, bajo y percusión.

El trío viene transitando un viaje musical en el que fueron recogiendo sonidos provenientes de distintos estilos dentro del amplio mapa sonoro de la música latinoamericana.

La propuesta se presenta con una formación de plano, bajo y percusión generando un sonido muy contemporáneo y jazzero.

A principios del año 2020 realizaron una gira por Uruguay, donde participaron del ciclo EllaZ de la emblemática sala Zitarrosa de Montevideo y brindaron recitales en diversos espacios culturales del vecino país.

El grupo realizo presentaciones en Tucumán, Córdoba, La Rioja y en importantes escenarios de la provincia de Catamarca.

Facebook

Instagram

Instagram (Belén Parma)

Spotify (Belén Parma)

Spotify (Belén Parma Trío)

YouTube

7 – LRA 30 BARILOCHE – "Huillín" – La Maroma Bariloche

Música patagónica para niñas y niños de todas las edades. Desde el año 2010 el grupo de música La Maroma Bariloche lleva a cabo espectáculos para niños y grandes con canciones especialmente escritas y compuestas sobre la flora y fauna autóctona de nuestra región andino patagónica, con variados ritmos folklóricos argentinos.

Discos: Cantos de vida en el sur, Yo vivo aquí en el sur, Del lago hasta el mar.

Las músicas que integran el grupo La Maroma son: Cristina Villafañe y Marisa Di Giambatista (autora y compositora de los temas).

Web

Instagram

Facebook

Youtube