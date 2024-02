Ranking Argentino de Canciones: Semana 173

En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.



1 – RAC Malvinero - LRA 26 RESISTENCIA – "Requiem a un soldado Chaqueño" – Mito Gallarato

Hola queridos amigos de ranking argentino de canciones, en primer lugar quiero contarles que soy Mito Gallarato, que vivo en la ciudad de Resistencia, desde hace 16 años, ya que soy nacido en el pueblo de Juan José Castelli, cabecera del departamento Gral. Güemes y capital del Impenetrable. Soy cantautor desde los 14 años. Actuando en muchos Festivales, como Cosquín, Varadero, Chicoana (Salta), festival de la Pacha mama en Amaicha del valle (Tucuman), fiesta de la chaya (La Rioja), Festival Nacional de la Tradición (Santa Rosa de Calamuchita); por citar algunos, además he participado en reiteradas oportunidades del Festival del Caballo (jineteada y canto) en Dolores - Uruguay) y la fiesta guacha (semana faropiña San Lorenzo Do Sul - Brasil), asistiendo desde el fin del conflicto a la fecha, a todos los encuentros Malvineros en los que soy convocado. Me es grato destacar que el Ministerio de Educación de La Provincia del Chaco, incorporo dos poemas míos alusivos a Malvinas: “Réquiem para un soldado chaqueño”, y “Al otro lado del mar”, como recursos complementarios para el ciclo básico de nivel secundario, formando parte ademas de la extensa y amplia antología poética Nacional Malvinera. Es por ello que agradezco infinitamente a quienes desarrollan esta maravillosa labor de Ranking Argentino de Canciones y a nuestra emblemática Radio Nacional y a sus emisoras y filiales de todo el Territorio Nacional, por tan maravilloso aporte a esta obra colectiva Cultural que desarrollamos los músicos y compositores Argentinos.

2 – LRA 43 NEUQUÉN – "Llevame" – Zeze Tribu

Formó su primer Banda en 1993 en la cual sin buscar un estilo, simplemente las canciones pasaban por el centro Punk Rock. En el 97 empieza a estudiar música como autodidacta, ese año empezó a componer canciones con tintes Spinetteanos y Soul. En el 99 comenzó a estudiar en lo que era el INSA. Más tarde en el 2000 empezó a transitar la música instrumental, principalmente el jazz rock. Es ahí que graba un material que mezclaba las canciones (cantadas) y la música instrumental. En 2002 vuelve a encontrarse con el Rock formando Vasta Rabia y un año más tarde forma Zezé Tribu en La cual empezó a curtir el Funk, primero de forma instrumental. Fusionando con el jazz y géneros aleatorios. En el 2006 Zezé Tribu saca su primer álbum de forma profesional, llamado ÁCID . El nuevo camino de Zezé Tribu fue por el lado de las canciones pero agarradas a este ritmo Funky. En el 2013 sacan un nuevo álbum llamado Espíritu Funk, en el cual contaron la presencia de grandes músicos como Guillermo Vadalá (bajista de Fito páez), Gonzalo Aloras, Machy Madco (bajista de Pappo), Lowrdes(cantante de Bandana) entre otros. Siguiendo el mismo camino pero esta vez sumando música del género Gospel, llega el álbum No Pares 2018. Los álbumes fueron producidos por Claudio Herrera. En la actualidad Zezé volvió a navegar en el mar de las canciones donde la sencillez del acorde y la melodía son el eje principal de este nuevo proyecto llamado Alma Sonica y con el cual se encuentran grabando su primer Ep.

3 – LRA 1 BUENOS AIRES – "Cueca del 25" – Poliyon

Somos Pol y Yon, hacemos canciones para chicos, para la patria y ahora nos embarcamos en la infinita tarea de crear una canción de cumpleaños diferente y original Poliyon crea música original, mucha de nuestra música se usa en el salón de clases físico y virtual. Buscamos la calidad en las letras, las melodías, los sonidos, la grabación, el arte visual.

4 – LRA 53 SAN MARTÍN DE LOS ANDES – "Ajna" – Oniria Cuarteto

5 – LT 11 GRAL. RAMÍREZ. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – "Se fueron yendo" – Guille Lugrín

Guille Lugrín Trío: Este cantor y poeta va por dos caminos: la reversión y revalorización del repertorio entrerriano ya compuesto, y las nuevas canciones realizadas con las miradasdel siglo XXI. Ambas huellas desembocan en el Canto con Fundamento. Guille se ha presentado en diferentes festivales del Litoral, incluidas la Fiesta Nacional del Chamamé, la Fiesta Provincial de la Chamarrita y el Encuentro Entrerriano de Folklore. Con Facundo Torresán en acordeón, Juan Martín Caraballo en guitarra y Guille Lugrín guitarrón y voz (la banda se amplía con percusión, piano y/o violín dependiendo de las necesidades).

6 – LRA 29 SAN LUIS – Río Trapiche – Elena Rocelli

Elena Rocelli, cantante y compositora mendocina. Estudió guitarra desde niña y en los coros locales y de San Luis descubrió el gusto por el canto. Regresó a Mendoza y se recibió de Licenciada en Música con especialidad en Canto lírico en la UNC. Fue guionista, productora y cantante solista de las obras OPERISTICAMENTE ABIERTA y CONFRONTO, Divas de ópera en distintos teatros de Mendoza desde 2012 hasta 2019. Formó parte del Grupo Ópera de Cámara Bohemia participando en varias ediciones del Festival Internacional Música Clásica Por los Caminos del Vino. Desde 2020 realiza cursos de armonía de SADAIC ( con Ernesto Snajer), de Marketing para Músicos ( con Gustavo Machado) y de Producción musical e ingeniería en sonido con Diego Denegri en Mendoza. Desde 2020 se dedica a la realización de un álbum con temas propios, algunos compartidos con Fernando Pedernera, entre ellos la cueca Río Trapiche y el aire de zamba Tito azul cantando a dúo con Pocho Sosa. Sus canciones son de un estilo personal muy argentinas.

7 – LRA 11 COMODORO RIVADAVÍA – Abelardos, con Lula Bertoldi – Por un segundo

Una banda de Rock & Roll que comenzó su carrera 1999, en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut), con temas de composición propia. La banda lanza su primer demo con seis temas y en el año 2005 sale a la calle su primer trabajo de estudio titulado “Un mes más”. La concurrencia a sus recitales se volvió masiva en diversas ciudades de la Patagonia y en el año 2010 lanzan su nuevo trabajo “Caminando Lento”.

Abelardos comienza a girar por varias ciudades del norte de Santa Cruz presentando dicho álbum. En el año 2015, la banda comenzó a grabar su trabajo, llamado “El Color del Carnaval”, cuyo lanzamiento se realizó en Julio de 2016, el cual nota una maduración sonora y un giro en la composición y arreglos musicales, sumando diferentes instrumentos como bandoneón, cuerdas y percusión.

Este disco abre la posibilidad de recorrer el norte de la provincia de Chubut expandiendo su música por las ciudades de La Plata y Rosario, con una gran concurrencia y alzando las voces del público del centro del país.

Actualmente la banda se encuentra presentando su último trabajo discográfico titulado “El delirio en la pasión” que asoma una innovación sonora con líneas de cuerdas y arreglos de vientos bien marcados, diversidad de ritmos dignos de ser escuchado para cualquier momento del día. Guitarras al frente, vientos bien dispuestos para cuando hacen falta, un bajo sólido y de corazón, la precisión exquisita de la batería y una voz limpia que sin dudas aporta un nuevo aire a la banda.

Los ingredientes líricos van desde la política pasando por la soledad, traición, encuentros , la violencia y el amor cargadas de la poética local y callejera que caracteriza a la banda que nació en el mítico barrio 30 de octubre hace alrededor de 20 años.

Lula Bertoldi

La banda de rock más convocante de la Patagonia y su conexión con artistas nacionales, que se inició con Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa , con quien grabaron "Por un segundo", que llevó a la banda a plataformas nacionales instalándola en un escalón más de su extensa carrera.

Atravesados por la pandemia y en un momento difícil, Abelardos se posiciona cada vez más, primero abriendo los auto recitales del país con un alcance de 33.000 vistas y un gran público que se adaptó a esta nueva forma de disfrutar un concierto " desde el auto ".

La agenda de la banda marca un trabajo junto a artistas destacados de nuestro país, entre los que podemos citar a Nonpalidece , Mariano Martínez ( Ataque 77) y Lula Bertoldi de Eruca Sativa con quien dio el primer paso asegurando en su devenir musical un importante ciclo de presentaciones y composiciones .

Facebook: @AbelardosRock

Instagram: @abelardosrock

Twitter: @abelardos_rock

YouTube: Abelardos Rock

Spotify/Youtube Music/Deezer/Apple Music: Abelardos

FORMACIÓN ACTUAL

CARLOS BARRERA (voz)

MATÍAS REY (bajo)

SEBASTIÁN ACOSTA (guitarra)

MARCOS CÁRDENAS (guitarra)

GABRIEL CHAYLE (batería)

ALEJANDRO PAREDEZ (saxo tenor)

VÍCTOR MÁRQUEZ (saxo alto)

JUAN PABLO ZAMBRANO (trombón)

DAVID LUNA (armónica)

ROBERTO DAMIÁN (trompeta)

MARTÍN MUÑOZ (teclados)

E-mail: abelardos82@hotmail.com

Facebook: @abelardosRock

Twitter: https://twitter.com/abelardos_rock

Instagram: www.instagram.com/abelardosrock

Canal de Youtube: Abelardos Rock