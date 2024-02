Ranking Argentino de Canciones: Semana 170

En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.



1 – LU 23 LAGO ARGENTINO. CALAFATE – "Habitante austral" – Juane Braccalenti

El autor y compositor se sumerge en los ritmos tradicionales santacruceños y despliega maestría en el kaani. Género musical creado por Hugo Giménez Agüero, que encuentra en Braccalenti un desarrollo perfecto para el futuro de la canción patagónica.

2 – LRA 8 FORMOSA – "Un chamamecito para bailar" – Canto Litoral

Canto Litoral conformado por Pablo Figueredo, Arnaldo Figueredo, Juan Sánchez y Álvaro Labarthe “un grupo joven de Formosa, pero son músicos con mucha trayectoria

3 – LRA 43 NEUQUÉN – "Neuquén" – Alejandro Toro

Sobre Alejandro

Alejandro Toro nació en Mar del Plata, comenzó con la música y el acordeón a los 13 años de edad. De formación autodidacta, siempre tuvo gran atracción por los sonidos latinoamericanos, el folclore argentino, el chámame, el tango, géneros que lo acompañaron desde su niñez. A los 17 años este joven y su familia se mudan a la ciudad de San Antonio Oeste, provincia de Rio Negro. Es este el momento, donde la música deja de ser un juego y comienza una intensa búsqueda con el acordeón. Fueron los primeros viajes a Neuquén los que despiertan esa necesidad de ir en busca de un camino a través del arte de combinar los sonidos y es por eso que decide radicarse en la ciudad de Cipolletti donde vive actualmente. Estudio junto al maestro Daniel Sánchez, reconocido músico y compositor del Alto Valle y del país. Es esta la etapa en particular en la cual Alejandro se afianza como como solista y compositor. Además de su proyecto propio, también ha integrado diversas agrupaciones, entre ellas la de Daniela Hermohechea, el grupo Beleza Pura (música brasilera), y ha participado en varios shows con Luisa Calcumil, Jonathan Pelliza (acordeonista), Daniel Villaman, Julián García y Rafo Grin entre otros tantos otros que ha acompañado en Neuquén y Río Negro.

Sobre Jonathan

Jonathan Toro nació en Mar del Plata en 1988, soñaba desde muy chico ser violinista. A los 15 años de edad se mudó a San Antonio Oeste junto con su familia. Su primer acercamiento al instrumento fue a los 17, donde tomo clases particulares en la ciudad de Puerto Madryn con la profesora Ana María Pomar y clases de Violoncello en la ciudad de Trelew con el profesor Darío Del Fabro. Sus primeras notas fueron expresadas a través del chámame junto a su hermano Alejandro. En 2011 fue becado por Fundación Cultural Patagonia y comenzó a estudiar Violín, Violloncello y Canto en el Instituto Patagónico de las Artes de la ciudad de General Roca. Su inspiración musical fue la música clásica y el folclore argentino. Participo en orquestas, conjuntos de cámara, coros y distintas formaciones orientadas a diversos géneros de la música como por ejemplo Zona Sur (Chámame) y Música Compartida. Actualmente vive en la ciudad de San Antonio Oeste y se dedica a dar clases a niños, adolescentes y adultos en distintas escuelas.

Sobre Leonardo

Leonardo Toro nació en 1989 en la ciudad de Mar del Plata, Bs As, es el tercero de 4 hermanos varones. A los 13 años de edad tuvo su primer lección de bajo con su hermano mayor Alejandro. Desde ese momento comienza su pasión por este instrumento y elige la formación autodidacta. A muy temprana edad junto a sus hermanos comienzan a transitar el camino de la música tan solo como un juego, aprendiendo en familia. A los 22 años se traslada a la ciudad de Cipolletti, donde conoce a Rafo Grin y Damián Duflos, con los cuales comienza a tocar en una banda de Blues llamada The Jackpots. El mismo año, acompaño a Billy Branch (EE.UU) y a Dave Specter (EE.UU). Recorrió la Patagonia como músico de Chis Cain (EE.UU) en su paso por Argentina, y compartió escenario con otros músicos oriundos de los Estados Unidos y referentes del blues como John Primer, Omar Coleman, J.J Thames, Slam Alem, Robson Fernadez (Brasil). Dentro de la escena nacional toco con Claudia Puyol, Diego Frenkel, Javier Calamaro, Cristian Judurcha, Pipo Cipolatti, Don Vilanova (Botafogo) en varias ocasiones, Luis Robinson, Dizzy Espeche (guitarrista de Fito Paez, Coti) entre otros. Ha compartido escenario con bandas como: La Renga, Viticus, Willy Crook, Los Tipitos, Scott Henderson Trío, Eruca Sativa, Machi, Epumer y Judurcha, Ruta 66, entre otros. En la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, participó Los Mortales Pasajeros, T.D.C, Spiritual Groove, Damián Duflos Band y en la actualidad participa como cesionista de Macarena Montovi y Zeze Nou.

4 – LRA 42 GUALEGUAYCHÚ – "Quisiera" – Lázaro Lurasqui

Lázaro Lurasqui nació en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Músico y docente, comenzó su camino con la música en el año 2008 tocando con amigos. Entre el 2012 y 2018, formó parte de bandas como Are Porâ, Fenix, NeneFunk y CheVoSamba. Participó como músico en obras musicales como "San José: Almacén y bar" (2016-2018) y "Esas melodías de caña y papel" (2019 hasta la actualidad) del grupo Musicante. Participó en proyectos musicales en el Carnaval del País en 2017 y 2018. Actualmente forma parte de la banda "La Perla" y del ensamble de vientos "Vientos de Gualeguaychú", a la par elabora proyectos personales con amigos y de manera solista.

5 – LRA 58 RÍO MAYO – "Y nos dieron las 10" – Los Masters del Chamamé

Los Masters del Chamamé, una banda conformada por jóvenes riomayenses, en un principio se inicio allá por el año 1996 con Ricardo Navarro, Carlitos Varela, Damian Quiñimil, Carlos Silva y Sergio Casihuil. Actualmente la banda sigue adelante con Ricardito Navarro, Jorge Cayulef y Sergio Casihuil y nuevos integrantes que se han sumado al proyecto, como Joaquin Lizama, Maxi Tracaman, Jorge Romero, Pablo Leiva y Lucas Cayulef. El único objetivo es divertir a la gente y sus seguidores, y lo que ha hecho perdurar a la banda es la amistad y el amor a la música.

6 – LRA 14 SANTA FE – "Tan cerca del sol" – Ani Prono

Soy Ani Prono, vivo en Santa Fe Capital, Argentina. Tengo 24 años, y arranqué a cantar, tocar la guitarra, y componer, recién a mis 17 años, debido a una situación personal que me llevó a aferrarme a la música.

Empecé haciendo covers de rock melódico, en esa época me gustaba mucho Coldplay, Oasis y Andrés Calamaro principalmente, entre otros. Me di cuenta que podía canalizar todos mis sentimientos en letras y melodías, así que fui haciendo mi primer tema, el cual lo llevé a producir a una discográfica de Buenos Aires. El total fue muy pop, y fue ahí cuando me di cuenta que me gustaba otro género, y no ese.

Comencé a investigar otros artistas y me encontré con Ed Maverick, Bon Iver, Elliot Smith, Hollos Coves, Artic Monkeys, Los besos, Babasonicos, etc, los cuales me hicieron dar cuenta que me gusta crear y componer dentro del género Indie.

Hoy en día, estoy lanzando mi primer EP "Aire de Libertad", que consta de 6 canciones, y además, estoy empezando a formar mi primer banda "Veo elefantes".

7 – LRA 27 CATAMARCA – "Paisaje de Catamarca" – De puro guapo (Orquesta de tango)

“De puro Guapo” es un conjunto de música vocal e instrumental de tango que surgió en octubre 2017 por iniciativa de músicos catamarqueños, conocedores y amantes del género. Se constituyó con la finalidad de enriquecer el medio cultural, y causar deleite a los oyentes, mediante la interpretación y difusión de los grandes compositores musicales y poetas del tango. También incursionó en

composición y escritura de obras como un aporte hacia el género. Desde su debut tuvo gran aceptación y reconocimiento del público catamarqueño.

El conjunto está integrado por