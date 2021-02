Ranking Argentino de Canciones: Semana 17

*En la temporada 2021, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1 –LRA 7 CÓRDOBA – Va (Córdoba en mi sangre) – Nenes Bian

Nenes Bian es una banda formada en 2011, exponentes del Neo Cuarteto Cordobés. Su música, dicen, es una síntesis del calor de los ritmos cuarteteros (el baile profundo de córdoba) y la fuerza y potencia de los timbres del rock. Las historias que nos cuentan nos llevan a recordar amores perdidos, a querer tirarnos por las sierras en culopatín, bailar como un perrito sharpei y emprender un viaje galáctico en un Scania rumbo al Buenos Aires con Luisito, entre otras pulsiones. Han tocado en múltiples escenarios a lo largo del país, compartiendo con diversos artistas, entre ellos, Manu Chao, Vivi Pozzebón, Chico Trujillo, Cachumba, Dancing Mood, Paola Bernal, Sergio Galleguillo y Antonio Ríos. Dos son los trabajos discográficos editados: “De Pecho” (2014) y “Una Especie de Locura” (2018), música disponible en Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales para el goce de quienes la quieran oír.

2 –LRA 30 BARILOCHE – El país – Claudio Chehébar

Claudio Chehébar, nació en la Ciudad de Buenos Aires, donde aprendió a tocar flauta dulce, quena, flauta traversa y sikus (en ese orden…). Hace más de 30 años se radicó en San Carlos de Bariloche, Río Negro. Conformó por 25 años el “dúo Chehébar-Navarro”, con el pianista y compositor Roberto Navarro, con quien grabaron 6 CDs. El dúo fue ganador del Pre-Cosquín 1995 (categoría “Conjunto instrumental”); y fue invitado por Mercedes Sosa para tocar el tema que se difunde ahora en el RAC, en su ciclo de recitales “En familia” (Teatro Ópera de Buenos Aires, 1994). Durante 12 años conformó también un dúo con el guitarrista barilochense Manuel Montecinos, con quien grabaron un CD. Comparte con frecuencia proyectos musicales, o ha participado como invitado en grabaciones, con músicos como Eduardo Paillacán, Edgardo Lanfré, Fran Lanfré, Fernando Barragán, Leopoldo Caracoche, entre otros. Actualmente está grabando un trabajo como “solista con invitados”, con énfasis en los vientos andinos.

3 –LRA 23 SAN JUAN – Transformando el aire – Mazunte

Mazunte: conjunto sanjuanino que reúne un combo de “rock-reggae-fusión’, integrado por Leonardo Tello en batería y coros, Emiliano Soria en bajo, Emiliano Caglieris en teclado y voz; y Esteban Posleman en guitarra y voz.

Ganadores de la edición 2019 del certamen nacional para jóvenes músicos “Vamos las bandas’ (hay un ganador por provincia) del pase para tocar en un escenario de Buenos Aires y para grabar una canción en el estudio de Lito Vitale.

4 –LU 23 LAGO ARGENTINA. CALAFATE – Ambar – Dorotea (banda)

Dorotea es estar en la altura constante, es el descenso que cotinúa, son los ecos de nuestros ancestros, de nuestra Madre Tierra, de nuestra Hermana Montaña. La danza y canto que harán germinar, enraizar, florecer, que sanará y dará vida.

La banda magallánica Dorotea, formada por Ventisquera Austral, Italo Freire, Kurko Burgos y Zancudo Miranda mezcla diversos estilos como rock, blues, folk, psicodelia, stoner y distintas influencias astrales y musicales.

La banda está próxima a grabar su primer EP pero antes está presentando a partir de hoy, su single “Ambar”. El tema fue compuesto por Ventisquera Austral y que nace a raíz de los miserables hechos cometidos a una menor de apenas un año y siete meses en manos de su cuidador. Y por trágica coincidencia, este año nuevamente una niña de nombre Ambar, experimentó una terrible muerte a manos de su padrastro.

Ventisquera Austral explica que “la letra la compuse en 2018 y trabajamos con la banda en el desarrollo musical y los arreglos. En primer momento pensé en el caso de Ambar Lezcano, que fue un episodio que me dejó muy impactada, porque además en ese tiempo tenía a mi hija pequeña y fue una forma de canalizar lo que sucede en el mundo y lo terrible que puede ser la humanidad”, reflexionó. En la composición, versionó un fragmento del poema de Gabriela Mistral “Miedo”, por todo lo que la Premio Nobel representa “como mujer, poeta, escritora, educadora y reformadora. Estos versos los tomo y me pongo a pensar en todo lo que esta niña no alcanzó a vivir, pensando lo que no quiero para mi hija y ninguna niña, lo que no quiero y nos venden con los estereotipos que se implanta en este sistema capitalista patriarcal, que se mantiene por quienes permanecen en el poder. Intento alcanzar todo esto y justamente ahora, que tenemos el caso de Ambar Cornejo”, apuntó Ventisquera Austral.

5 –LRA 9 ESQUEL – De costillar con paleta – Cholo Barriga

Cholo Barriga es hombre de la ruralidad profunda y obrero ferroviario, conocedor de su pueblo y compilador de los dichos, contadas, comentarios y leyendas propias del hombre de campo. Tiene la dicha y el orgullo de haber sido amigo de Don Abelardo Epuyén González, estandarte ya mítico de la música patagónica. Tiene en su voz y su rasguido ese sabor propio de la comarca chubutana, ese sabor cordillerano en su canto y esa forma única de hacer sonar la guitarra. El Cholo Barriga también es autor de algunas de sus canciones que refieren a las actividades del campo y a su andar trabajando en las estancias de la zona. Una larga y profusa trayectoria que lo coloca como ya dijera en un claro referente de nuestra música patagónica desde la comarca chubutana del paralelo 42.

6 –LRA 52 CHOS MALAL – Voy a purrucar – Sandra Nuñez

La cantautora Sandra Nuñez que vive actualmente en Chos Malal, nació en la comunidad de Chorriaca, donde su padres ejercieron como docentes rurales. Luego se trasladó a Colipilli donde inicia su escolaridad. Su padre fue quien le transmitió el amor por la música, y a los 14 armó su primer grupo con su amigo Fabián Méndez, época en la cual se salía de la dictadura y se iba recuperando de a poco la democracia. Con el tiempo gracias a un amigo logró realizar su primera producción, material que hoy aprecia mucho por todo el sentimiento que dejó en él.

7 –LRA 3 SANTA ROSA – En cualquier lugar – María Costilla

María Costilla, compositora Argentina. Sus canciones llevan un sello personal. Una mezcla de géneros entre el folklore, el jazz y la música urbana. Oriunda de Santa Rosa, es hija cultural del cancionero de los ríos y del rock nacional.

