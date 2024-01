Ranking Argentino de Canciones: Semana 168

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.

1 – LRA 19 PUERTO IGUAZÚ – "Mi amigo del norte que llegó del sur" – Karoso Zuetta, letra de Erni Vogel

Mi amigo del norte que llegó del sur”, música de Karoso Zuetta, compuesta sobre esta letra de Erni Vogel, docente de Puerto Rico (Misiones), es una muestra de cientos de homenajes. Como lo es el poema escrito Víctor Mandagarán justo cuando está sucediendo la guerra. Luego de una semana de presentaciones en los medios locales, Karoso Zuetta contó a PRIMERA EDICIÓN que el tema homenaje a Malvinas es una de las canciones del disco que será presentado a mediados de mes. “‘Mi amigo del norte que volvió del sur’ tiene como subtítulo ‘Malvinas mi amor’ y la escribimos en 1982. Nosotros somos la clase del año de convocatoria obligatoria para lo que era la colimba obligatoria. Por razones de estudio -estaba cursando el profesorado de Educación Física en ese momento- nos entregaron una beca a mí y otro compañero, entonces nos quedamos. Fue sorpresivo para nosotros, más en ese momento. Porque a la guerra fueron nuestros amigos, conocidos, amigos del barrio, ex compañeros del colegio”.Dijo que en ese sentimiento de estupor por lo que estaba ocurriendo en el país, es como nace la canción, “la canté una o dos veces, pero después es como que cuando recordaba la canción entraba en un tono de sombras que no me gustaba. Este año, en estos últimos meses, más por los acontecimientos en Latinoamérica, incluso en otros lugares del mundo, fue como iluminó la canción. Apareció justo cuando estaba terminando de grabar mi disco ‘Canto rodado’, ahí la hicimos. Tuve una repercusión de demanda muy grande por medio de las redes sociales, que me sorprendió. Ni bien la puse en la red recibí respuestas y la pude ver en varias páginas de diarios que están en la web”.Este músico obereño que trabaja básicamente con el mapa misio-nero dijo que la canción tuvo un alcance mucho mayor. “Se la puede ver en los diarios de Corrientes e incluso Buenos Aires. Está circulando de una manera vertiginosa, supongo que seguirá siendo así”.Sobre Malvinas, dijo que habla desde lo que el arte puede aportar al análisis de la situación, “es un homenaje desde la inocencia y un poco también a esa esperanza que tienen todos los pueblos de protegerse contra el saqueo y bueno, ahí esta publicada como un anticipo del disco que tiene un montón de temáticas más”.

2 –LRA 14 SANTA FE – "Aire sin final" – Andrea Eletti

La cantante Andrea Eletti hace años que viene transitando los sonidos del tango, las interpretaciones son acompañadas por una expresividad marcada. Andrea busca en su repertorio tangos de grandes autores, la propuesta es siempre mantener la esencia del tango y a la vez aporta una mirada del género con estilo propio en sus interpretaciones y arreglos. Produjo obras y puesta escénicas de tango reconocidas por el público local:

En Santa Fe Argentina fue reconocida como representante artística de la ciudad con menciones especiales en el Consejo de la ciudad y el Vice gobernador en la

Cámara de Senadores de la Provincia. En diciembre de 2014 recibió el premio Melodía a reconocidos músicos santafesinos.

En marzo de 2015 se presentó en la décima cumbre mundial del Tango en Zárate provincia de Buenos Aires. Y en Mayo de 2015 En Festival Internacional Meet in

Beijing –China representando a Argentina. En abril 2016 edita por sello Acqua records un nuevo disco de Tango junto a Gabriel de Pedro quinteto. “Quedémonos aquí” presentado en el 7 festival de Tango Quito Ecuador y en diferentes ciudades de Argentina. Entre ellas el salón Argentino del CCK ciudad de Buenos Aires Argentina seleccionada para representar a Santa Fe en el ciclo “ La Patria Tanguera”.

Marzo de 2018 es invitada a los 30 años del Festival de Tango de Granada España, Realizando otros conciertos en Europa, en Madrid , Francia y en Viena Austria junto a la agrupación Viena tango quintet. Noviembre de 2018 , es invitada a participar junto al maestro Gabriel de Pedro a dictar seminarios y conciertos en "Latin American Cultural Week" (LACW),Shall We Tango (SWT) NYC, Nueva York .

Durante octubre de 2019, realizo gira Con Verónica Bellini, pianista y compositora de tangos, en México. En diciembre de 2021 asume el rol de productora y en forma autogestiva lanza su tercer Álbum “ EL MILAGRO” junto a Gabriel de Pedro en piano y arreglos, dirección artística. En formato dúo de voz y piano con músicos invitados, editado y distribuido en todas las plataformas digitales por Acqua Records. La apuesta en este nuevo álbum, es rescatar un repertorio de tangos contemporáneos en el que le permite identificarse un poco más y a la vez la posibilidad de dar una pincelada de esta época del tango.

3 –LV 8 LIBERTADOR. MENDOZA – "Nadie mata por amor" – Marcelo Sánchez

Músico, docente, multiinstrumentista y compositor: un artista mendocino de pura cepa. Ha colaborado con grandes artistas

como músico de sesión y también compone su propia música -cuenta con un disco llamado “Esquinas”. Bajista, guitarrista y compositor, ha sido integrante de diversas agrupaciones musicales tales como: Salsa blanca (salsa), Markama (música latinoamericana), Bar 55 (jazz), Amauta (folclore andino), La veta (jazz fusión), Old quartet (jazz), Los herederos del canto (folclore cuyano), La lechiguana (rock latino).

4 –LRA 4 SALTA – "Arriba" – Facundo López Cabral

5 –LRA 1 BUENOS AIRES – "Primera quincena" – Andrea Bollof

Su niñez transcurrió en los barrios de Villa Urquiza, Balvanera y Parque Centenario. Nieta de inmigrantes españoles. Bisnieta de inmigrantes rusos, austríacos, ingleses y polacos.

Finalizada la carrera de Arquitectura, estudió en la Escuela Popular de Música del Sindicato Argentino de Músicos.

En su faceta de intérprete, despliega una gran capacidad de transmitir y conmover con su personal modo de decir: sutil, porteño y femenino. Destaca la riqueza de las obras que cuidadosamente elige para su exquisito repertorio.

Como letrista tiene en su haber una producción de con estilo propio, caracterizándose por la musicalidad implícita y la poesía de sus letras.

Fue finalista en el III Certamen Hugo del Carril 1994 en la categoría Solista Vocal Femenina.

Entre 1995 y 2001 integró junto a la pianista Mariana Diez el dúo Las Milonguitas, siendo premiado su trabajo en la Bienal de Arte Joven de 1995.

En 2007 actuó en el Teatro La Casa del Poeta, con Jorge Cordone en guitarra.

En 2010 cursó el Seminario «Argentino Galván» de Estilos Tangueros de la Academia Nacional de Tango, con los maestros Carlos Rossi, Ramón Maschio, Roberto Siri, Alejandro Martino y Pepe Motta.

Entre el 2010 y 2015 formó Musas Orilleras Tango, dúo con Sandra Antonuci en guitarra y arreglos. Grabaron los discos Timbos (2012) y Tango, el arte de añorar (2015), para Melopea.

Cursó el Seminario de Letristas en la Academia Nacional del Tango con Alejandro Martino, Raimundo Rosales, Matías Mauricio y Bibí Albert. También hizo talleres con Ramón Maschio y Juan Trepiana y de Interpretación de Tango con Patricia Barone, con quien continúa sus estudios de técnica e interpretación.

Premiada en el Festival Pre Junín 2011, participa junto a Sandra Antonuci en el VII Festival Nacional de Tango de Junín 2011.

Obtuvo el primer premio en la categoría Letras en el XIX Certamen de Tango «Hugo del Carril», 2011 por su obra “Hojas quemadas” y Menciones de Honor en Letra por “Laberintos de papel” y en Letra y Música por “Timbos”.

En 2015 produce el ciclo Tango fresco en el patio de Gardel, junto al colectivo Tango Fresco.

En 2016 presenta El ensayo, obra formato café concert para tres personajes dirigida por Juan Félix Roldán.

Desde 2016 se presenta como solista en diversas agrupaciones y proyectos musicales junto a Víctor Simón, Patricio Villarejo y otros.

6 –LT 14 Paraná – "Gracias" – Las voces de Montiel

El grupo entrerriano LAS VOCES DE MONTIEL nace en Diamante, Entre Ríos en Enero de 1979, cuando los tres hermanos Acosta (Eduardo, Víctor y Jorge "EL CUMPITA") deciden fundar un conjunto folclórico con raíces de identidad entrerriana.

En ese mismo año de fundación, en 1979, en el mes de Noviembre del 79, participan del Certamen más importante de la Provincia de Entre Ríos, y tras llegar a la Final, el excelente Jurado conformado por lo más granado de la cultura entrerriana, obtienen el Primer Premio Conjunto Vocal de aquel Tradicional y prestigioso ( era su Décima Edición)

Al año siguiente, con ese reconocimiento provincial, el grupo comienza a participar en distintos eventos folclórico y culturales, imponiendo paso a paso el nombre de Las Voces de Montiel, como conjunto que le canta a su provincia.

7 –LRA 9 Esquel – "One Day" – Kul Patuya

La banda esquelense integrada por Juan Pablo Sarquís, Sebastián Moretti, Laura Sarquís, Agustín Cristiani, Iván Dell y Diego Sarquís lanzó su primer CD "Kul Patuya".