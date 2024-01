Ranking Argentino de Canciones: Semana 167

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.

1 - RAC MALVINERO - LT 11 GRAL. RAMÍREZ. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - "Fusiles y juguetes" - Luis Anibal Herling

Soy Luis Aníbal Herling de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Mis comienzos en la música se remontan al año 1966. Con 13 años, integré una orquesta de chicos estudiantes secundarios que tocábamos en algunas fiestas. Yo estudiaba guitarra con profesor particular y con el correr de los años la música me llevó a integrar formaciones más reconocidas por la juventud tales como GÉNESIS y LOS PERLAS, grupo este que grabó 3 discos en RCA VICTOR ARGENTINA en la década del '80. Me recibí de CONTADOR PÚBLICO NACIÓNAL pero jamás dejé de hacer música, mi gran pasión. Desde 1999 integro la orquesta de la COMPAÑIA ARGENTINA TANGO FOLK de la ciudad de Rafaela, y desde 2015 también soy parte de la orquesta del BALLET NUESTRAS RAICES de la ciudad de Rosario. Estos dos grandes emprendimientos artísticos, me han permitido viajar y mostrar la música y danzas Argentinas en paises europeos tales como ALEMANIA, FRANCIA, ITALIA, GRECIA, TURQUIA ESLOVENIA y REPÚBLICA CHECA, amen de haber musicalmente visitado muchas provincias Argentinas incluido TIERRA DEL FUEGO. Estoy inscripto en SADAIC desde 2018 y con Juguetes y Fusiles ya son 15 las canciones registradas por mí.

2 - LRA 53 SAN MARTÍN DE LOS ANDES - "Las hojas" - Día Nuevo

La agrupación musical Día nuevo, compuesta por varios músicos de San Martín y Junín de los Andes presenta su álbum debut "Haras" El álbum está compuesto por Numa Varela Raggio y es una combinación de fusiones musicales y poesía. La banda formada en 2014 para esta producción que se estrena cuenta con la participación de Maria Ávalos, Lucas Costante, Mauro Espert, Josué Medina, Carolina Rivero, Matías de Bonis, Santiago Rolling, Lucas Gozategui, Numa Varela Raggio @erasdenuma y numerosos artistas invitados.

3 - LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO - "Cuatro palabras" - Los Alfiles

es uno de los conjuntos musicales más emblemáticos de Santiago del Estero con proyección en toda la República Argentina y parte de Sudamérica, grandes vendedores de discos y creadores de innumerables éxitos con un repertorio clásico al cuál le sumaron la cumbia, género que los ubica en un lugar preponderante dentro de la movida tropical actual y ratificaron con ella su poder de convocatoria. Demostraron a través del tiempo ser uno de los grupos más estables dentro del cancionero popular del país, poseen una trayectoria lograda con mucho sacrificio, trabajo, dedicación y entrega total de respeto y cariño hacia el público que aún los admira y gusta del ritmo bailable que bien saben interpretar. Debutaron artísticamente con el nombre de EXTRAÑO PODER el 7 de septiembre de 1975 en el Club Gimnasia y Esgrima, hoy Veteranos de Básquet, ubicado en Congreso y Garibaldi de la capital santiagueña. La formación inicial estaba compuesta por Walter LESCANO en guitarra y voz, Héctor KAIRUZ en bajo y coro, Néstor SAVINO en teclados y Oscar CORONEL en batería. En el año 1977 viajan a Buenos Aires y graban en los Estudios de Francis SMITH, el conocido autor y compositor, quién los produce discográficamente pero a la vez les sugiere cambiar el nombre porque la denominación que tenían podría ser una afrenta para los militares que gobernaban el país en ese momento; es así que luego de ver una lista de nombres que los mismos integrantes le entregaran, elige LOS ALFILES. Y ya con la voz de Ramón Johnny MENDIZABAL un joven oriundo de Ceres - Santa Fe, sale a la venta un primer disco simple con los temas Un verano fue y Por qué a mí, porque mi Dios” al año siguiente lanzan un segundo redondo con los títulos Embustero tú me dices y Querida te adoro, era la época en que se disputaba en nuestro país el Mundial de Futbol 1978, en donde como todos sabemos, se consagró campeón nuestro seleccionado nacional. Al poco tiempo hay una renovación de ejecutante e instrumento en el quinteto, Héctor KAIRUZ que fuera desde el principio bajista pasa a ser baterista cesando en sus funciones Oscar CORONEL e integrándose a la agrupación como bajista Carlos “Chiqui” BREVETTA. A mediados del año 1980 editan un disco simple con las canciones Cuéntame algo y Ríe bella bailarina y al año siguiente un material, que sería para el conjunto el primer Larga Duración denominado LOS ALFILES Volumen I, definiendo una línea musical y una marcada personalidad del grupo. A fines de 1981 y por motivos laborales, parte a Manaos - Brasil para radicarse definitivamente allí uno de los fundadores del conjunto, el tecladista Néstor SAVINO ocupando así su lugar Dante JUAREZ. Es el tiempo en que soplan buenos vientos para la banda con la salida del LP LOS ALFILES Volumen 2. En el año 1982 graban un tercer álbum con la Dirección Artística de Roberto LIVI y la Producción de Luís “Dartagnan” SARMIENTO, donde el tema Por un amor… llorar, llorar resulta ser el hit más escuchado llegando a estar en los primeros puestos del ranking nacional. Luego se sucedieron muchos éxitos más como “Con la misma piedra”, “Una promesa te voy dejando”, “Lágrimas...solo me quedan”, “Tres veces mentira”, “Amor de millonario”, “Boquita de almendra”, “Dicen que no la quiero”, “Olvida los momentos”, “Mi corazón se está volviendo loco”, “Como me quema tu piel morena”, ¡“Ay! negrita de mi vida”, Donde vas niña bonita;, “Yo soy de Santiago”, “El grito de tu corazón” y muchos otros más. A principios de 1988 se aleja del conjunto para continuar su carrera como solista, el cantante Ramón “Johnny” MENDIZABAL quedando en su lugar Rubén GALVAN, un santiagueño dotado de una voz particular y afinada. LOS ALFILES a lo largo de su carrera artística cosecharon 12 discos de oro, 6 de platino, 3 doble platino y más de 7.000.000 de placas vendidas, corroborando una trayectoria exitosa y una importante aceptación a nivel popular; fueron uno de los conjuntos musicales más vendedores de discos junto a PALITO ORTEGA, LOS IRACUNDOS, LOS MOROS, LOS LINCES, POMADA, CHEVERE, TRULALA, SEBASTIAN, VALERIA LYNCH, JAIRO por citar algunos. En 1992 y luego de estar alejado cuatro años vuelve a integrar el grupo el cantante Ramón “Johnny” MENDIZABAL y es cuando lanzan a la venta los enganchados tropicales Alfilmania I, II, III, IV y el Alfiltronic Mix con resonante éxito. Pero luego de estar 10 años y al final del carnaval del 2002, se desvincula definitivamente el vocalista MENDIZABAL ocupando nuevamente su lugar Rubén GALVAN. Para fines del 2005 sale al mercado el CD titulado A mi mejor amigo”, donde interpretan el tema Como te digo” con KOLI ARCE, referente de la música tropical santiagueña quien falleciera luego de grabar con ellos esta canción. También con el reconocido e inolvidable artista JUAN RAMON, grabaron dos canciones: Mas que tu amigo y ;Ay! negrita de mi vida, material que salió a la venta en nuestro país y en el mercado latino de los EE.UU. Tuvieron varios reconocimientos, en 1990 fueron galardonados con el “Palmera de Oro” en la mega disco “Estrellas” regenteado por el Diario Crónica, por considerarlos pioneros de las bailantas en Cap.Fed. y en el gran Bs.As. La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero los distinguió como “patrimonio de interés provincial, legislativo, cultural y musical”. Hoy siguen trabajando por casi toda la Argentina y países limítrofes, presentándose en programas musicales que se emiten por los canales de Bs.As. como América, Canal 13, Crónica, TV Pública, Canal de la Música (CM) y escuchándose sus temas en las incontables radios FM a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Y para el beneplácito de sus fans, poseen en Internet una página de Facebook que contiene la biografía, fotos, videos clips, las actuaciones realizadas y los datos de todos sus integrantes, como así también en YouTube pueden encontrar la discografía completa del conjunto. En el año 2012 editan el CD titulado “ALFIMANIA 5”, trabajo que contaba con títulos como “Tus ojos lloran por amor”, “La medallita”, “El errante” entre otros, además de dos enganchados en ritmo tropical y en cuarteto, donde rememoran algunos de sus éxitos de épocas anteriores. En septiembre de 2017 se aleja del grupo de forma imprevista el vocalista Rubén GALVAN ingresando a las filas Luis SISALI, cantante nacido en la ciudad de La Banda y dotado de una voz firme y potente, quién manifiesta traer nuevos y beneficiosos proyectos para continuar con el derrotero artístico del conjunto. En el 2018, publican el CD titulado “LOS ALFILES - 42 años con la música”, donde se puede escuchar canciones como “Le hace falta un beso”, “Por un momento, amor”, “El amor de mi vida” entre otros. Ya transcurrido el año 2020, a través de las plataformas musicales de Internet, lanzan y promocionan dos materiales: “LOS ALFILES – Cautivante” y “LOS ALFILES – Íntimamente”, éste último es un trabajo inédito grabado a fines de los ’90 con la voz de Ramón “Johnny” MENDIZABAL. Ya llevan cumplidos 46 años de vida artística y siguen grabando canciones del gusto popular y bailable, brindándose a sus admiradores de todas las edades que los van a ver en cada actuación que realizan, recorriendo el país de punta a punta y visitando naciones vecinas. Hoy por hoy, LOS ALFILES continúan Originales, Vigentes y Legendarios y lo integran: *Luis SISALI (cantante), *Walter LESCANO (guitarra y coros), *Héctor KAIRUZ (batería), *Dante JUAREZ (teclados), *José KAIRUZ (percusión) y *Francisco “Pancho” ZAMUDIO (bajo y coros).

4 - LRA 18 RÍO TURBIO - "Te lo digo cantando" - Eduardo Guagardo

Eduardo Guajardo, artista, cantautor, guitarrista, nacido en Río Turbio, Provincia de Santa Cruz, es reconocido por sus pares patagónicos, como la voz más importante que arrojó la región en estos años. En 1979, con 12 años de edad, se presenta en el Festival Juvenil Patagónico de Folklore de la Ciudad de San Julián, en Santa Cruz donde gana el 1er. premio como solista vocal y a partir de allí inicia su carrera artística. Su camino de poesía y canción comienza a los 14 años, cuando compuso su primer tema: La Muerte del Ovejero, inspirado en un amigo de su padre que, cuidando a las ovejas murió aislado y de frío en tierra santacruceña. Sus letras comprometidas, de profundo contenido poético, reflejan el clima y los colores del sufrido suelo sureño y sus historias permiten trasladar la fuerza y el optimismo que su voz refleja a otras geografías del país. Artista fiel a su origen, que abriga con sus composiciones la esperanza de la nueva música popular argentina, con posibilidades de llevar su canto por caminos de proyección internacional. Eduardo Guajardo es referente esencial de nuestra canción con fundamento.

5 - LRA 7 CÓRDOBA - "Todo va a estar bien" - Pamela Rudy

RUDY es el proyecto de la artista Pamela Rudy, quién en los últimos años indaga en las raíces del rock psicodélico, con toques de folk y blues, sin perder el foco en la canción. Con tres discos de estudio editados, un disco en vivo, villancicos navideños y varios singles, RUDY ha demostrado un estilo propio que la posiciona como una de las voces femeninas más interesantes del rock actual.

6 –LRA 15 NACIONAL TUCUMAN MERCEDES SOSA – "Por las calles de mi Tucumán" – Dúo Renacimiento

El Dúo Renacimiento se forma en 1983 con Luis Soria y Nito Zeitune, luego de la separación de “Las Voces del Norte” (Revelación Cosquín 1972). En 2016 Esteban Viera ingresa en reemplazo de Zeitune. El Dúo Renacimiento tiene una gran trayectoria de giras nacionales e internacionales visitando países como Alemania, Francia Italia y EEUU, y en su haber varios discos con canciones que quedaron en la gente como: "Ay mi país", "Tu pollera tucumana", "Identidad", "Indio Toba" ,"La Misa Criolla" (grabada en vivo con el Maestro Ariel Ramírez)

El último disco grabado se titula “Soy Tucumano” y es una producción independiente realizada íntegramente en Tucumán, con una selección de canciones que honran a nuestra provincia y celebran nuestra tradición.

7 –LRA 8 FORMOSA – "Estoy en mi pueblo" – Darío Krimer

Es probable que inmediatamente después de nombrarlo los formoseños evoquen a su padre, el doctor Jorge Krimer, con quien Darío se enamoró de Formosa a la que adoptó como su destino de vida.

Es que este intérprete de canciones que revelan las imágenes naturales y la sensibilidad de los pueblos del litoral argentino nació en Monte Caseros, Corrientes, pero cuando solo tenía seis meses de vida se radicó con su familia en esta ciudad.

“Así comenzó mi romance con Formosa”, repite permanentemente a quien lo interroga sobre sus orígenes para sostener que “ soy un formoseño por adopción”.

Comenta, con orgullo y nostalgia, que están presente en sus afectos las jornadas de los operativos Por nuestra gente todo a los que concurría acompañando a su padre.

Hace 20 años que Darío Krimer está radicado en Buenos Aires, en el barrio de Mataderos, junto con su esposa y sus hijos.

Es médico de profesión integrando el plantel del Servicio Social de la Casa de Formosa en Buenos Aires.

Pero al mismo tiempo es un apasionado del canto folclórico argentino y en especial de todo aquello que en letra y música lo emparente con los paisajes, los colores, los aromas naturales de esta provincia y de los pobladores de la región.

“Durante mucho tiempo la música estuvo presente en mí y , sobre todo, mis preferencias se inclinaron hacia Teresa Parodi, Antonio Tarrago Ros y Los de Imaguaré aunque también me deleitaba con las interpretaciones de Los Pimpinela y Valeria Lynch”, cuenta.

El tiempo de cuarentena por pandemia coincidió con su reconexión con la música y surgió así la determinación de grabar un CD como intérprete solista denominado “Tiempo de reencuentro” que plasma los primeros temas que lo acompañaron siempre y que dan cuenta de la belleza natural de esta zona del país.

“Hablan de los paisajes, de los amigos, de la familia y de la exquisita zona que tenemos…….estos temas pueden ser apreciados en las redes sociales”, precisa.

“Lo cierto es que, a pesar de la cuarentena, la música sigue de pié”, enfatiza para manifestar su reconocimiento a su familia y amigos que colaboraron en el proyecto artístico que en breve presentará en público.

Particularmente, manifiesta su reconocimiento a la subsecretaria de Cultura del gobierno de la provincia por habilitar espacios para que puedan difundirse las iniciativas de los protagonistas de los hechos culturales ligados a la identidad formoseña.

Entre los temas que integran el CD figuran Un verso para recordarte, Esperándote, Cuando llegue el silencio, Niña del Ñangapirí , Agosto y distancia y Vengo de allá ité , un bellísimo tema de Paly Benítez en letra y música que describe los paisajes naturales de Formosa y las particularidades personales de su pueblo.

Poseedor de un estilo distinto, Darío Krimer confía en que su proyecto musical recreado en el CD sirva de puente para seguir ligado a los sentimientos y sueños de los formoseños y de los que comparten con ellos la región del Litoral.