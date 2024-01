Ranking Argentino de Canciones: Semana 166

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1 - RAC MALVINERO - LRA 30 BARILOCHE - "Ramiro y Dorothy" - Beto Asurey

Nací en Buenos Aires el 21 de Junio de 1955. O sea que tuve mi primer derrota a los tres meses de edad. 15 años después, un 21 de setiembre de 1970, en una peña clandestina subí por primera vez a un escenario a cantar mis primeras canciones. Esa noche escuché a Manuel Picón, un "viejo" de unos 30 años, uruguayo, cantor, poeta y guitarrista del carajo. Ese tipo me enseñó lo que es ser un cantor de Pueblo, y desde ese tiempo vengo intentando serlo. Es una de las razones de mi Peronismo entrañable, mi amor a la poesía y mi adoración a una guitarra que toco bastante mal. He compartido músicas y letras con Litto Nebia, Coco Romero, Ariel Prat, Ernesto Garabato, José Luis Fernández Erro y Manolo González. Queridos músicos me han cantado temas: Carlos Andino, La Flor y Nata, Adriana Varela, Silvina Garré, Litto Nebia, Lado de los Santos, Coco Romero, el Negro Prat, Silvina Adamoli, Daniel Lahan y Diego Valdecantos. Tengo tres discos solistas que por ahí andarán, El "Alma de Güin" editado por Melopea junto a "Canciones de la Tribuna" y "Rodaje" de producción independiente. Además otro, donde comparto trabajo con el querido Raúl Carnota, Claudia Brant, los Nuevos Aires y Litto entre otros grandes músicos Valerosos corazones.

Así vamos. Recordando siempre la dulce copla.

Cuando en mi pecho siento

la fiebre local de un dolor que espanta,

me aprieto el corazón con las dos manos

y el corazón no llora, no ríe pero canta

2 - LU 23 LAGO ARGENTINO. CALAFATE - "Cosecha tardía" - Casandra Molinari

Casandra Molinari tiene 20 años, es cantante, compositora y artista plástica. La obra de Molinari se compone de varias facetas, videoclips, instalaciones, poesía y canciones. Irrumpió en la música patagónica con el single “Navío Sin Olas” y luego se sumó “342”, grabadas de manera independiente y acompañado de un material audiovisual.

3 - LT 11 GRAL. RAMÍREZ. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - "Nochecita gris" - Pablo Kauffman

Pablo David Kauffmann es profesor de música y talentoso pianista concordiense. Cuenta con un amplio camino musical recorrido a pesar de su juventud, tiene recién 26 años y una trayectoria muy extensa con muy buenos reconocimientos en todas sus presentaciones. Nacido en Concordia el 13 de febrero de 1995 y en la entrevista que tuvimos con este joven músico nos contó que entre 2006 al 2009 comienza como Profesor Superior de Teoría y Solfeo en la Escuela Municipal de Música de Concordia, 2 años más tarde en el 2011 en piano, audioperceptiva Cultura Grupal y Didáctica de la Música y desde entonces su agenda de actuaciones y participaciones no se ha detenido. Trabajando en distintas escuelas y acompañando a otros artistas en nuestro medio y fuera de él. A pesar de su corta edad tiene una gran experiencia en la Música, especialmente en las teclas, es un excelente pianista que ha dedi- cado muchas horas de su vida en los largos ensayos con este maravilloso instrumento que es el piano. Su curriculum es muy amplio para señalar, por eso voy a nombrar algunos. Profesor de Lenguaje Musical en el Coro “Discantus” de la Escuela Borges, en el Centro “Rincón de Luz. Grabó un disco en dúo con el guitarrista Franco Vargas, acompañó a la cantante Hilda Santana haciendo folklore argentino. Se incorpora al “Grupo Eclipse” en otro género: Cumbia Tropical. Participa en el Pre Cosquín habiendo ganado en la sede de la ciudad de Colón como solista instrumental, en 2014 participa como pianista en la XIV Feria de la Colectividades de Villa Maipú. Se incorpora al Coro de la UADER de Concordia. dirigido por la Lic. Macarena Gómez Delgado, participa en el Coro Río Uruguay interpretan- do la MISA CRIOLLA junto al cantante ZAM- BA QUIPILDOR, en Villa Elisa y luego en San José dirigido por el Lic. Leonel Policastro. Actúa en el Vlll Encuentro Internacional de Jazz acompañando a otro músico muy talen- toso: MARTÍN BARCOS. Como coreuta participa en la gala “Joyas de las Zarzuelas” en el Teatro Odeón de Concordia. Graba un disco con “Dandy Trío” haciendo tango y música rioplatense. Acompaña a la cantante Antonela Alfonso en el Festival Nacional del Tango, en el Teatro Vera, de Corrientes. En Concordia, ha tenido participación en tantos eventos como ejemplos el dúo Kauffmann-Rojas de los ciclos “Cultura a tu medida y Acústico en el Castillo” organizado por la Secretaría de Cultura, Certamen de “Nuevos talentos” y en distintos eventos culturales. Recibió el Premio “SANTA CECILIA” del Conservatorio Clementi en 2014 y Premio al Mérito otorgado por el Honorable Concejo Deliberante de Concordia, entre otros destaca- dos galardones que ha recibido Pablo David Kauffmann. Como verán tampoco es un artista que se en- casilla con un género determinado, esto hace más amplia su carrera y sus conocimientos con la música. Por ejemplo compuso una chamarrita instrumental que tituló: ”Chamarrita del patio”.

4 - LRA 1 BUENOS AIRES - "La siete de abril" - Miriam García

Miriam García es cantante, música, actriz y educadora popular. Desde hace varios años basa su trabajo vocal ahondando en la investigación del yacimiento musical ancestral, cultivando piezas recolectadas del cancionero anónimo y tradicional argentino y latinoamericano. Discípula de Leda Valladares, fue designada por ella para continuar con la difusión de su obra. Tuvo a su cargo el trabajo de revisión, reclasificación y ampliación de los 8 volúmenes de Mapa Musical Argentino. Desde 1999 es titular de la cátedra de Canto Andino con Caja, en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Ese mismo año su disco “Cantos Milienarios de la Tierra” obtuvo el Premio Trimarg otorgado por la Unesco en el rubro “Música Étnica y/o Folklórica auténtica”. En 2005 y 2006 repuso “América en Cueros, el Regreso… voces y tambores”, una nueva versión de la puesta original de Valladares. Desde 2010 trabaja en el proyecto CHANCHA VIA CIRCUITO de Pedro Canale.

5 - LRA 5 ROSARIO FONTANARROSA - "A la luz del sol" - Ignacio Arigós

Ignacio Arigós presenta “A la luz del sol”, con Fito Páez como invitado Ignacio Arigós es un músico, cantante y compositor rosarino que comparte su tiempo entre Rosario y Buenos Aires. Heredero de un estilo que transita entre la Trova Rosarina y la producción solista de alguno de sus referentes, en los últimos años, Arigós se fue acercando tanto arriba como abajo de los escenarios a esos grandes referentes. Compartir momentos con Fito Páez o el gran maestro Litto Nebbia es algo habitual para él y así lo demuestra a través de su nuevo EP, “Ignasio”, con “s”, como si se tratara “de un error, de una falla”, según dice, y que contiene tres temas. En uno canta “A la luz del sol” junto a Páez de invitado y cuenta una historia de amor y desamor que en parte transcurre en Barrio Echesortu y evoca lugares emblemáticos de la ciudad. La segunda canción, “Nueva va”, la comparte con el productor porteño Guli. Y en la última, titulada “Corazón de luz”, aparece Litto Nebbia, y Rosario es la gran protagonista. Tiene editados “Eterno fragor” (2010), “Entre tu perla” (2011), “De tu luz animal” (2012), “Si no encuentro amor en vos, voy a imaginármelo” (2013), “Flotando en neutro” (2014), “Carnevale” (2015), “Por naturaleza humana” (2016), “Es ahora” (2017) y “Estuve mucho tiempo sin comunicarme” (2018).

6 –LV 8 LIBERTADOR. MENDOZA – "Fantasmas" – Lucía Sinatra

Lucía Sinatra es una cantante y compositora mendocina de 22 años. Desde pequeña se apasionó por la música, escribiendo su primera canción a los 6 años.

A los 12 tuvo la oportunidad de grabar su primer disco, “Luz y Esperanza” luego de ganar un concurso local de composición. Desde entonces se dedicó presentar su álbum en distintos escenarios y a grabar nuevas canciones como “Mi Yo Mejorada”, “Gravedad”, “Dame de Vos”, entre otras. Estudió piano, guitarra, baile, producción musical, teatro y canto.

En 2021 se recibió de la carrera de “Músico Profesional” en la EMC, Buenos Aires. Actualmente se encuentra presentando su nuevo Live Session Album, “Fantasmas”.

7 –LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO – "A una hora del carnaval" – Damián Leguizamón

Damián Leguizamón es una cantante y compositor de folklore contemporáneo oriundo de Ojo de Agua, Santiago del Estero.

