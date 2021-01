Ranking Argentino de Canciones: Semana 12

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

LISTA DE REPRODUCCIÓN

1 –LRA 22 JUJUY – Cristina Paredes – La canastita

Cristina Paredes: Mujer, luchadora, madre y cantora.

Tilcareña intérprete de nuestro folclore. Se destaca el talento de su voz para recrear estilos populares del Norte de nuestro país. En su repertorio incluye coplas y tonadas de la Quebrada de Humahuaca y canciones de autores populares argentinos.

También incorpora obras de autoras latinoamericanos como ser de Bolivia, Perú, Colombia etc. Presenta su material discográfico “Así soy cuando yo quiero”.

2 –LU 23 LAGO ARGENTINA. CALAFATE – Murga Los Colifates – Puño en alto

Corría 1999, en una ciudad de El Calafate bastante diferente a la actual, cuando durante el verano comenzó a asomar el sonido de bombos y redoblantes, trayendo carnaval.

Se trataba de la Murga Los Colifates, que transcurridos 20 años, continúa rondando por las calles y los festejos de la ciudad, ya convertida en un clásico.

Varios integrantes han vestido los colores verde, amarillo y rojo durante estos años, dejando su marca en la murga. Muchos de ellos ya no están activos o, incluso, han partido y son recordados con cariño como Ale Vicini o Yani Guiar. Otros continúan llevando adelante los colores e invitando a participar a nuevas generaciones., cumpliendo un importante papel cultural y social en la localidad.

Uno de ellos es Leandro “Coco” Tapia, presente desde los inicios y que se pude decir que ha crecido junto a la murga. En medio de los festejos, se tomó alguno minutos para hablar con El Diario Nuevo Día.

“Es tamos recontra contentos de haber arrancado allá por 1999, con el ‘Gordo’ Mati que trajo la murga y que después hayan pasado varias generaciones dentro de la murga: eso es tremendo, a parte que vengan los pibes , verlos correr y jugar está buenísimo” mencionó hablando de la historia de la murga.

Sobre el festejo del carnaval en los últimos años, “Coco” relató que antes se celebraba en la Plaza Perito Moreno del centro de la ciudad, donde suelen ensayar, pero que no era ideal ya que al no haber gradas solo podían ver el festejo quienes estaban cerca los artistas. “Ahora con el Anfiteatro, aprovechamos que ya está todo armado y nuestro carnaval de plaza lo trajimos para este lado” manifestó.

Las nuevas generaciones murgueras y el deseo de seguir creciendo

Muchos recuerdos de viajes, presentaciones y actividades se juntan al rememorar lso 20 años y se vuelven casi imposibles de enumerar. Pero hay algo que ha logrado mantener viva la murga durante dos décadas y es la constante renovación generacional.

“De los más viejos integrantes hoy estamos mi hermana (Flavia) y yo, algunos ya no están activos, siempre aparece alguno a dar una mano para lo que se necesite o viene y ensayan un par de veces, cosas así. Pero pasó un montón de gente, exceptuándonos a nosotros dos, creo el más viejo tiene 6 años dentro de la murga” se refiere Coco al analizar la conformación actual del grupo.

“Es como que hemos visto a un montón de pibes crecer, que por ahí se han ido a estudiar. Pero siempre estamos intentando seguir activos e incentivando para que esto no se muera nunca” agregó.

Respecto a los deseos para el futuro, indicó que uno de ellos- para lo que están haciendo gestiones- es poder tener un lugar cerrado propio.

“Estamos ampliando horizontes, soñando alto como para poder este invierno no ir a molestar a nadie para pedir un lugar, porque más allá de la buena predisposición de la ente, estaría bueno tener un espacio cerrado propio para poder meter a los pibes en invierno” menciona, entre otros proyectos, de un grupo que con color y alegría, demuestra que continúa más vigente que nunca.

3 –LRA 7 CÓRDOBA – Bren Coll – XXXX

Oriunda de la provincia de Catamarca, Bren Coll se instala en Córdoba Capital y desarrolla desde el 2007 su carrera como artista en diversos proyectos musicales.

En el 2015 se lanza como solista y cuelga en youtube su primer ep “VIVAC”, desde ahí en adelante se presenta en diversos escenarios.

En el 2017 una de sus canciones “pan” es elegida como banda sonora de la película “primera luz” que se estrenó el 26 de Septiembre de 2019 en La Piojera – Córdoba y a fines del 2018, bajo la producción musical de Marian Pellegrino, graba su primer disco “ELLA”, un disco con aires flamencos y que cuenta con la colaboración de grandes artistas reconocidos como Raly Barrionuevo, Julio Paz (Los Coplas), Muru Montaña (Cantaora Flamenca) y más de doce músicas instrumentistas que aportaron todo su talento en este, su primer disco.

4 –LRA 6 MENDOZA – Guitarras de Malargüe – Selección de vals

El conjunto malarguino se forma en noviembre de 2012. Hasta la actualidad recorrieron distintos departamentos de la provincia de Mendoza, con la presentación en siete ediciones de la Fiesta nacional del Chivo. También actuaron en Buenos Aires y Neuquén.

En el año 2019 resultan ganadores de los distritos culturales de Mendoza. Fueron reconocidos por los Héroes de Malvinas.

En la actualidad el conjunto está formado por: Jony Hernández en (segunda guitarra) ,Gabriel Moyano en (primera guitarra) , Fabián Maciel Arroyo en (guitarrón).

5 –LRA 4 SALTA – Leo Goldstein – Diez hojitas de albahaca

Pianista, tecladista, compositor, arreglador y docente.

Leo Goldstein nació en Buenos Aires en 1979, termina sus estudios de Musica en EMBA y tras tocar en el ámbito local entre 1996 y 2001, con distintas bandas y artistas, (Adyacentes; Sri Lanka; Sebastián Zambrana) se traslada a Salta. Desde 2003 es docente en la Escuela de Música de la Provincia.

Acompañó a artistas como Javier Malossetti, Willy Crook,Oscar Giunta, Mariana Baraj, Adrian Otero,J.C Smith, Miguel Zavaleta, Chinato Torres,Quintino Cinalli, Ana Issa ,Mariana Carrizo ,Yamile Burich,Mara Szachniuk entre otros.

En 2004 forma Giroscopo, grupo de estilo rock fusion con canciones de su autoría recientemente premiado por el Fondo de Cultura ciudadano de Salta 2013. En 2012 junto a Martin Misa ,Juan Pablo Mayor y Fabricio Pereira forman “Doble 5” grupo de jazz con composiciones y arreglos propios presentandose en el ambito local con buena respuesta del publico.

Grabó con Los Huayra (Codigo de Barro,La voz del viento y Misa criolla), junto a Los Nocheros (Noche amiga mía y Crónica), Guitarreros, Los 4 de Salta, Perro Ciego (Peón de luna, Pelafustan y Me sigue gustando), entre otros

6 –LRA 26 RESISTENCIA – El Surco – Dulce madera cantora

El grupo musical está integrado por Rocío Delssin (voz); Patricio Hermosilla (arreglos, guitarras y voz); Rolfi Gómez (batería y percusión), Dicky Gómez (bajo, percusión y voz) y Juan Carlos Mora (piano, teclados y voz).

7 –LRA 2 VIEDMA – Ángel Hechenleitner – Triunfo de lejanías

Su estampa delata un antepasado europeo…, alemán concretamente por un lado, un abuelo que ingresa a Bariloche por el sur de Chile colonizador en el Nahuel Huapi donde funda una familia, llegando luego a la zona de la meseta rionegrina en Maquinchao y por otro lado abuelos criollos. “Mis abuelos paternos eran luteranos y habían sido corridos de Alemania. Venían de la zona del Tirol y llegaron al sur de Chile. Ahí vivieron muy poco tiempo y decidieron mudarse primero a Piedra del Águila y luego a Maquinchao, donde, con la cría de ovejas, compraron un campo”, expresa Angelito.

De allí tal vez el amor por lo tradicional, el respeto por la figura del gaucho, su apego al paisaje rural y el estricto, disciplinado y metódico estudio del arte de la música y la guitarra, el que tiempo después se vería complementado por el aprender y practicar la artesanía en soga tradicional.

El bagaje propio, el andar y conocer lo nuestro, impulsa la necesidad de dejar escrito todo ese descubrimiento y reafirmación del arte gauchesco. Ritos, costumbres, dichos y leyendas; algunas en letras musicales, oportunamente editados en una suerte de antología por el Instituto Cultural Bonaerense, que recoge cantares y versos tradicionales junto a dos reconocidos investigadores como Rodolfo Colombres y Rubén Pérez Bugallo en una prolija edición que lleva por título “Payadas, leyendas y cuentos bonaerenses”.

Nace en Carmen de Patagones en 1952, su abuelo materno lo lleva consigo hacia General Conesa, en la zona de Colonia Frías siendo él, Dn. Antonio Fernández quien le enseñó a tocar la guitarra. El no había cursado más que el segundo grado pero era muy lector y es quien le enseñó a escuchar a Atahualpa Yupanqui. Solía decirle: ‘Escucha, él toca con sentimiento'”.Hechenleitner volvió a Patagones para estudiar, y a los 17 años ingresó en la administración pública pero entiende que la oficina no era lo suyo y decide desvincularse de la administración oficial.

En los años 1971 al 1975 resulta becado en el Camping Musical Bariloche, allí conoce a la eximia concertista Irma Costanzo y su vida y el andar de su guitarra cambiarían para siempre. Profundiza el estudio de la misma en Buenos Aires junto a otros grandes y reconocidos maestros. Todo ello ayuda enormemente a forjar saberes, personalidad y perfil artístico y cultural de Hechenleitner. A pesar de ello le recomienda “que nunca se aparte de su estilo personal”, y con ello le dio los lineamientos para seguir perfeccionándose sin cambiar su estilo.

Mientras tanto incursiona también en el conocimiento de la fauna regional… la caza del jabalí y el arte de las sogas lo tienen entre sus cultores. Pero la mayor parte de su educación en el folclore y las tradiciones criollas y camperas recibió vía oral, de boca su abuelo materno. Realiza trabajos en cuero crudo, como sogas y recados. “Yo he estado ligado desde siempre a lo rural, porque mi familia es de origen campesino. Así que me he criado entre todas estas cosas, y nada me es ajeno de lo que tenga que ver con el folclore y nuestras costumbres”, comenta al regional diario Río Negro.

La “Peña de las Llanuras” de Coronel Dorrego, además de recibirlo en su seno lo pone a la par de otros grandes, con los que luego recorrerá la provincia de Rio Negro forjando en muchos casos una amistad sincera; Jaime Torres, Linares Cardozo, Suma Paz entre otros. A Don Atahualpa Yupanqui lo conoce en Patagones y profundizan el trato y amistad. El maestro visita en varias oportunidades su casa de Patagones, luego mantienen correspondencia epistolar hasta su muerte. Yupanqui envía desde Francia postales con temas relacionados al campo francés y los caballos. Con Atahualpa Yupanqui dice “nuestras conversaciones no eran especialmente sobre música, sino sobre el clima y la geografía porque eso es lo que marca la obra. Mi repertorio no es yupanquiano, aunque él es un referente insoslayable

Conocedor, defensor y “amigo” leal del caballo, Ángel también suele ejercitar la doma, conoce todas sus mañas y costumbres y gusta de relatar con estilo un trabajo de Don Ata y Carlos Castelo Luro; poeta y escritor bonaerense también: “Canto al pelaje de los Caballos”.

Decidió vivir siempre en su Patagones natal, ataviado con las “pilchas” del gaucho surero, algo habitual y cotidiano en él que forma parte ya del paisaje de Carmen de Patagones. Sus composiciones musicales, sus polkas, chotis, milongas, todas sus recopilaciones sureras así como el asesoramiento no sólo sobre la música sino también sobre vestimenta, costumbres, usos y tradiciones del gaucho surero, como de la toponimia indígena de Rio Negro, hacen de Ángel un autodidacta dispuesto siempre a enseñar y aprender.

Autor de diversos trabajos de campo, de investigación y recopilación de saberes del medio rural para otros músicos, haciendo transcripciones y rescatando dichos y canciones del más puro folclore bonaerense y de la toponimia en la meseta y planicies rionegrina son dados a conocer en micros radiales, televisivos y también en la edición de sus discos y grabaciones varias. Su trabajo respetado y valorado por noveles músicos hace que el mismo sea interpretado y grabado por otros, inclusive.

El disco grabado para el sello B&M, lleva por título “Patagonés”, en referencia al gentilicio con el que se llamaba a los primeros habitantes de Patagones, un músico que a principios del Siglo XX vivió en Carmen de Patagones, Don Zacarías Herrero, se hacía llamar “El Gaucho Patagonés”.

El programa “Navegantes de la tierra”, de Canal (á), viajó hasta sus pagos para conocer sus historia y unir cantores y guitarristas :de esta forma Omar Moreno Palacios, Atilio Reynoso y Ángel Hechenleitner se presentaron en el ND Ateneo para mostrar, cada uno a su modo, parte de la música criolla de la provincia de Buenos Aires.

El trabajo con el nombre de “Cinco Aires Comarcanos” incluye obras de su autoría y recopilaciones anónimas; “Cuando Crece el Fuego” con una selección de sus obras guitarrísticas, y recopilaciones de autores patagónicos como Nito Saiz o Elvio Romero y de .Abelardo Epuyén uno de los primeros músicos en pintar el paisaje de la Patagonia, incluso antes que Don Marcelo Berbel,

En este disco aparecen varias obras que son recopilaciones, composiciones de Hechenleitner y algunas obras olvidadas de autores conocidos, creadores como Astor Piazzolla, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Abel Fleury o Julián Aguirre; por ejemplo una vidalita de Piazzola que se llama “Vidalita Pampeana”.

El sábado 13 de Abril de este año 2013 el Teatro Municipal de Bahía Blanca y el Programa Musical, ” El Sur se viste de Gala” con trece años de trayectoria rendirá homenaje a Omar Moreno Palacios y Ángel Hechenleitner. Ambos tienen bien ganado el reconocimiento y espacio en los escenarios musicales del país. Juntos también han participado, invitados por Jaime Torres al Tantanakuy como artistas sureros en la colorida Humahuaca.

“Sé hacer de un potro, un caballo; y de una guasca una soga. Y del silencio del campo, el tranco de las milongas”.

El es Ángel Hechenleitner, guitarrista y cantor maragato o Patagonés, (según su preferencia) apasionado por los caballos, trenzador de cueros, cazador de jabalíes, en la planicie o en la pampa, en el sur de la provincia o en el fogón de su casa.