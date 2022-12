Ranking Argentino de Canciones: Semana 110

En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1 – LRA 19 PUERTO IGUAZÚ – Azul profundo – Mostro

¿Qué es mostro ?

Mostro es una banda que fusiona varios estilos, pero a sus integrantes les gusta decir que hacen HARD FUNK HIP HOP. Una conjunción de riffs y frases de guitarras, el swing de un bajo moderno con la poderosa e inequívoca batería, crean la atmósfera donde las letras de las canciones cobran vida en forma de Rap. Nace a mediados del 2015 en Posadas, Misiones, mutando continuamente y en busca de los miembros adecuados, en el 2018 se establece la formación hasta su actualidad, grabando el single “Corteza” en el mismo año y girando por muchos escenarios de la ciudad desde entonces.

Dario Balmaceda ( Batería )

Juan Manuel Cinto ( Bajo )

Mauricio Giménez ( Guitarra )

Nicolas Troche ( Guitarra )

Jonathan Vazquez ( Voz )

2 – LRA 43 NEUQUÉN – Para Encontrarte – Alma sónica (Zezé Nou)

Zezé Nou - Músico independiente

Formó su primer Banda en 1993 en la cual sin buscar un estilo, simplemente las canciones pasaban por el centro Punk Rock. En el 97 empieza a estudiar música como autodidacta, ese año empezó a componer canciones con tintes spinetteanos y soul. Más tarde en el 2000 empezó a transitar la música instrumental, principalmente el jazz rock. Es ahí que graba un material que mezclaba las canciones (cantadas) y la música instrumental. En 2002 vuelve a encontrarse con el Rock formando Vasta Rabia y un año más tarde forma Zezé Tribu en La cual empezó a curtir el Funk, primero de forma instrumental. Fusionando con el jazz y géneros aleatorios. En el 2006 Zezé Tribu saca su primer álbum de forma profesional, llamado ÁCIDO. El nuevo camino de Zezé Tribu fue por el lado de las canciones pero agarradas a este ritmo Funky. En el 2013 sacan un nuevo álbum llamado Espíritu Funk, en el cual contaron la presencia de grandes músicos como Guillermo Vadalá (bajista de Fito páez), Gonzalo Aloras, Machy Madco (bajista de Pappo), Lowrdes(cantante de Bandana) entre otros. Siguiendo el mismo camino pero esta vez sumando música del género Gospel, llega el álbum No Pares 2018. Los álbumes fueron producidos por Claudio Herrera. En la actualidad Zezé volvió a navegar en el mar de las canciones donde la sencillez del acorde y la melodía son el eje principal de este nuevo proyecto llamado Alma Sónica y con el cual se encuentran grabando su primer Ep.

3 – LU 23 LAGO ARGENTINA. CALAFATE – Somos dos origen – Fabián Coniglio

Fabián Coniglio es docente y músico santacruceño. Forma parte de AMUSAC, la asociación de músicos santacruceños que articula con el Instituto Nacional de la Música. En estos momentos se encuentra preparando su primera producción y en esta ocasión nos presenta un adelanto de su próximo disco: Somos dos.

4 – LRA 15 NACIONAL TUCUMAN MERCEDES SOSA – Adobe – La búsqueda de Jacinta

Si bien La Búsqueda de Jacinta nació como un dúo en medio de la pandemia, con Agustina Ascárate y Julio Zavalía, luego se incorporaron Café Valdez y Ariel Alberto, quienes aportan cada uno desde su lugar, composiciones que tienen que ver con las experiencias propias. “La Búsqueda de Jacinta empezó como un dúo pandémico porque Julio me convocó, él tenía una música y me dijo si me animaba a ponerle letra. A partir de ahí fueron brotando las canciones, fue una sincronía muy interesante y eso contagió a amigos que ya estaban hace rato haciendo música que nosotros los consideramos unos profesionales ejemplares de la música. Ellos se acercaron y nos dijeron que también querían estar en esa búsqueda de sonido, de identidad, de algo que es muy nuestro y de ahí surgió La Búsqueda de Jacinta porque nos sentimos así, como exploradores de sonidos y tratando de estar siempre desde el lugar del aprendizaje”, contó Agustina, voz del grupo

5 – LRA 9 ESQUEL – Viento y fuego – Agustín Lino

Soy Agustín Lino, también conocido como Larga Historia Corta. Este seudónimo empezó para nombrar algunas producciones que me encontraba realizando y finalmente se convirtió en un proyecto serio que me fue llevando hacia mis raíces, mis ancestros, mi infancia, la historia de mi familia, mi pueblo y su lucha. Sueño con visibilizar la belleza de mi pueblo mapuche-tehuelche a través de la música. Ritmos ancestrales originarios de la patagonia, voces de lenguas que sobreviven a siglos de colonización, historias y leyendas que nutren nuestro espíritu.

6 – LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO – "Pasional" – Cielo Duarte

A los 18 años entre los años 1974 y 1976 fue concursante de “Grandes Valores del Tango” en Canal 9, conducido por Juan Carlos Torres y Silvio Soldán, lo cual le sirvió como experiencia profesional y siguió cantando en diversos canales televisivos como Canal 11, programa conducido por Héctor Larrea; Canal 7 con “La Noche del Padrino” con la conducción de Antonio Carrizo y diversos escenarios de Cap. Fed. De allí su vida supo del aplauso, el reconocimiento y el cariño del público porteño, conocedor y juez inapelable cuando de su música se trate. Se ausento de los escenarios un tiempo al formar un hogar, pero después de enviudar y de un largo y duro duelo volvió a los escenarios de Santiago del Estero radicándose definitivamente hace mas de ocho años. Donde se reencontró con su gran pasión y el sentimiento de toda su vida “EL TANGO”; volviendo a abrazar su profesión de cantante con el amor de siempre y con la madurez de siempre que le dejaron la experiencia de los años transcurridos. Actuando en distintos escenarios y festivales de Santiago del Estero por ejemplo: tres años consecutivos en el Festival de la Salamanca, Festival de Ojo de Agua, Festival de Sumampa, Festival del Rosquete en la Ciudad de Loreto, Festival de la tradición de Añatuya, además de actuar en distintos pueblos de Santiago del Estero. En los casinos de Capital, Termas de Río Hondo, Selva, etc; provincias vecinas como Mendoza, Salta, Catamarca, Córdoba, Bariloche, Neuquén y Río Negro, etc. Y además en distintos programas organizados por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Capital y Banda y cultura de la provincia finalizando con distintos show privados. En el año 2006 a los 7 días del mes de abril se ha declarado por pedido del bloque de la Union Cívica Radical que se declare de “Interés cultural y Municipal”, al primer trabajo discográfico denominado : “un cielo de tango”, proyecto presentado por pedido de los Concejales Gallo Luzzi y López Pascuali, ya que argumentan y fundamentan, que la señora Cielo Duarte es una artista reconocida en nuestro medio, y hace muchos años viene actuando en distintos escenarios de la Capital y de la Provincia, con una voz de una gran calidad y reconocida por su amable trato y calidad fonética; coincidiendo así la afirmativa general de los votos, quedando sancionada la presente ordenanza art. 1, art. 2, art. 3.- En el 2008 a los 23 días del mes de julio en la noche de Gala de Santiago del Estero compartió escenario con el maestro MARIANO MORES representando en voz femenina de Tango a Santiago del Estero. En 2009 fue nombrada PRESIDENTA de la nueva comisión directiva de ASATO (Asociación Santiagueña Amigos del Tango). En 2011 fue reelegida PRESIDENTA de la nueva comisión directiva de ASATO (Asociación Santiagueña Amigos del Tango), y continúa hasta la fecha.

7 – LRA 4 SALTA – "Si te dijeron" – Iris Paz

Iris Paz presentó recientemente el tema “Está naciendo un cantar”. Se trata de su primer sencillo y videoclip de forma oficial. Los primeros escenarios se reflejaron durante su adolescencia, y los que tuvieron la oportunidad de escucharla no dudaron en sentenciar que se trataba de una joven promesa del canto popular salteño. Una voz melodiosa que encaja de manera perfecta al oído. Iris nació en la tierra del general Güemes, y hoy con 26 años, parece decidida a encarar con firmeza su carrera artística. “Luego de una trayectoria musical con idas y vueltas, hoy decido marcar un antes y un después en mi vida para continuar el camino como solista. Estoy dispuesta a entregar mis sentimientos y emociones en cada interpretación demostrando que los sueños pueden hacerse realidad”, señaló la cantante salteña. La artista lleva años deseando concretar sus sueños. Acaba de grabar su primer disco independiente, a puro pulmón, dando inicio a su carrera profesional. Luego de un intenso trabajo, dio a conocer también su primer videoclip, dispuesta a darse por completo al público. “Es la primera de diez canciones que iré dando a conocer con el correr del tiempo, cada una con una historia detrás y con la intención de traer alegría al corazón de cada uno. La música es una forma de expresión, con todo el amor que eso conlleva, en un momento tan incierto en la historia humana. En épocas difíciles, pretendo dejar un mensaje: que lo último que se pierde es la esperanza”, agregó la talentosa artista. Las primeras apariciones de Iris fueron cuando transcurría la adolescencia y ya reflejaba un don natural. “Mi hermano Angel y mi primo Diego, en aquel momento, tenían un dúo, y me insistían para que yo cantara. Un día me atreví y ahí despertó mi entusiasmo por esta profesión, un romance que ojalá nunca tenga un final. Mis primeras clases fueron con Sebastián Palavecino, un amigo de mi casa. Mi primera incursión fue en ‘Diez a la Fama’, un certamen musical local. Un tiempo después tuve una maravillosa experiencia en el selectivo de ‘Alma y Vida del Folclore’, donde alcancé el primer lugar. La noche de la final me escuchó cantar Bruno Arias, y me invitó a compartir al día siguiente su espectáculo en el Salón Auditórium. También fue inolvidable conocer al notable compositor Roberto Ternán, quien integraba el jurado del certamen. Días después me invitó a su casa y me pasó algunas composiciones inéditas, que sumé a mi disco; sin dudas un enorme privilegio, y solo tengo palabras de agradecimiento. Su ‘pluma’ vuela en lo más alto del cancionero popular nacional, y dio una tremenda lección de humildad”, sostuvo Iris. En el 2014, la joven salteña ganó el Pre Cosquín, y representó a la provincia en el concurso nacional...parecía que la artista no tenía techo, y que sus sueños pronto se harían realidad. “No es un camino fácil, sobre todo si uno no cuenta con los medios económicos para afrontar este desafío musical. Es complicado para una mujer poder insertarse en el género folclórico, pero no imposible...”, acotó. “Además en aquel momento comencé la carrera terciaria para maestra especial, por eso resigné el canto a un segundo plano, pero nunca lo abandoné, simplemente pensé en otra alternativa que me ayudara a acomodarme en la vida. La verdad que no puedo arrepentirme de nada, amo la docencia, es recípocro el amor que predico cada día, y jamás dejo de aprender de las personas que me rodean. Creo que si debo encontrar una coincidencia de mis dos profesiones, no dudaría en apuntar a la palabra: transmitir. Ahora que retorné con fuerza al canto, cuento con total apoyo de mis compañeros de la Escuela Domiciliaria Oscar Héctor Costas, incluída la directora”, enfatizó Paz. Ayuda, apoyo, complicidad, incondicionalidad, amor, comprensión, paciencia, son solo algunos de los términos que señaló Iris en referencia a su familia. Papá Juan, mamá Margarita, sus cuatro hermanos, y su novio Facundo, siempre estuvieron a su lado, respetando cada decisión de ella. “Para colmo soy la menor...la mimada”. Aunque quienes la conocen, saben que se trata de una mujer trabajadora, que no deja de apostar por el esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia. “Tengo recuerdos imborrables, como la actuación en El Teatrino en el 2019, después de una larga ausencia. Percibí el enorme apoyo de la gente, y volví a sentir la magia de estar arriba de un escenario. Me enamoré de ese momento y me propuse ir por más en el 2020. Así decidí comenzar a grabar mi primer disco, contacté a Carlos Ibañez para que sea el productor y director musical, y lo llevamos a cabo. Se grabó en el estudio El Tridente, con Enrique Albarracín. Participaron además: Adrián López, Sebastián Palavecino y Juan Carlos Marín. Durante este mes ofrecerá un show en una peña, y tengo planeado un teatro antes de fin de año. Ojalá todo resulte dentro de lo planificado, lo que si dejaré en claro que jamás bajaré los brazos...una vez lo dejé escapar...dos no...”, sentenció Iris Paz.

