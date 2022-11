Ranking Argentino de Canciones: Semana 106

En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

También podes acceder al contenido del RAC a través de sus redes sociales. Encontralo en Instagram y Facebook.

1 – LRA 2 VIEDMA – Su perfo – Meltedgas

Me llamo Ulises Schmidt, nací en Chaco pero en 2013 me mudé a Viedma con mi mamá y mi abuela. Actualmente estoy trabajando en mi tercer disco solista "Romantik Plug", de la mano de Tomás Ortiz (Rip.Tommy) y Juani Elosegui (Prod.Elosegui) por el lado del sonido, oriundos de Viedma, y con el equipo de Gake (Rocío Tilín, Pedro Bayugar, Mercedes Castillo y Fermín Aldaya) por el lado de lo visual, oriundos de Tres Arroyos y Santa Fe. Actualmente todos residimos en La Plata, estudiando distintas carreras pero unidos en la causa común de dar todo en este proyecto, un disco de 9 canciones y 3 videoclips. El Romantik plug es una manifestación corpórea de la amalgama de sensaciones que conforman nuestro amor. En donde yo veo una entidad solitaria que vaga por el mundo observando y alimentando amores ajenos, tal vez otre encuentra una neo-deidad del romanticismo moderno, o un Cupido adaptado a los tiempos del ahora. Cualquier visión es válida por igual más allá de autorías. A nivel narrativo, se podria decir que las letras representan el deseo que se ve atravesado por el miedo y el juicio, los errores del pasado que si no se drenan, corroen; las historias que quedaron a medio contar o los recuerdos duales que se dividen para quedar en un solo individuo. La desdicha y el climax del amor. Tanto lo eterno como lo efímero forma parte de la construcción literaria de cada canción, por más banalidad que se pueda encontrar en estas. Romantik Plug como proyecto busca que el espectador/oyente recuerde todo eso que se obligó a olvidar, o más bien a tapar temporalmente, ya sea por dolor, trauma o distintos métodos para pasar página sin hacerse realmente cargo de lo vivido. Cada romance y cada historia conforman nuestra pecepción amorosa.

Instagram

Spotify

YouTube

Claudia Lucero.-

2 – LRA 3 SANTA ROSA – Lo que siento – La Banda Fina

La agrupación de cuarteto "La Banda Fina" es un proyecto musical que tiene como vocalistas a Priscila Aguirre y Mara Rodríguez. La banda pampeana se compone por un total de 16 integrantes y su leitmotiv es el cuarteto, el merengue y la cumbia. En esta oportunidad, la cantante Priscila Agurre nos presenta su primer corte difusión "Lo que siento".

3 – LRA 14 SANTA FE – Tokio – Fuckin Asteroides

Nacidos en la ciudad de Santa Fe a fines de 2017, los Fvckin reflejan en la plasticidad de su nombre -se escribe como se siente- el abanico sonoro que exploran desprejuiciadamente: cerca del indie rock, revalorizando influencias del movimiento punk, post-punk, noise y new wave.

Con el propósito de expandir su búsqueda artística, actualmente el grupo ofrece una formación de sexteto, en la que conviven Milton Fernández (guitarra, voz), Luca Ordóñez (saxo, percusión), Nicolás Fleury (bajo), Máximo Ricardo (guitarra), Martín Leal (batería), y Celestino Canteli (teclado, sintetizadores).

Desde 2018, Fvckin Asteroides publicó "Humo" (2018), los EP "Chica lunar" (2019) y "Celu" (2020), los singles "El cuento" (2020) y "Tokio" (2022), y una sesión en vivo ("Sesión Asteroide", 2022). Además, las canciones "Chica lunar" y "Tokio" cuentan con un correlato audiovisual, disponible en las plataformas digitales del grupo.

En el plano local, Fvckin Asteroides ha recorrido distintos escenarios de la ciudad, destacándose su participación en el streaming realizado en Tribus Club de Arte, en el marco del ciclo Capital Cultural, organizado por la Municipalidad de Santa Fe, y haber colmado el Teatro Municipal "1° de Mayo".

La nave, como denominan sus integrantes a la banda, también supo aterrizar en lugares emblemáticos, como Niceto y el Salón Pueyrredón (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), así como en Rosario y Paraná. Recientemente, fueron seleccionados en la Categoría "Música" de la Bienal de Arte Joven de la UNL 2022, asegurando su participación en el mes de septiembre.

4 – LRA 14 SANTA FE – Mapu – Noe Pucci

Con una historia de más de 20 años, ha compartido escenarios con Malena D'alessio (Argentina), Juanito Ayala (Juana fe, Chile), Rocco (Maldita vecindad, México), Anahi Mariluan (Puelmapu, Argentina), Cecilia Todd (Venezuela), Manu chao, Celso Piña (México) y artistas de trayectoria en Argentina y el mundo como León Gieco, Skay y los fakires, Teresa Parodi, Peteco Carabajal y Víctor Heredia. Durante muchos años cantó y tocó junto a Goy Karamelo, cantante del grupo argentino de rock fusión Karamelo Santo.

Nacida en puelmapu, en una población del norte llamada Chos Malal, asumió cantar en mapudungun como posición política. La canción mapu (tierra) fue incluida en su primer disco. Quienes la conocen desde siempre dicen que nació cantando todo lo que veía. A los 3 años dijo en entrevista familiar que quería ser musicante. Su primera banda fue durante la adolescencia y todas sus integrantes fueron mujeres.

Facebook

Instagram

YouTube

Spotify

5 – LRA 58 RÍO MAYO – Muchacha triste – Sabor Canela

Sabor Canela es una banda de Cumbia formada en el 2013, en la ciudad de Córdoba, por 10 integrantes de diferentes partes de Argentina. Con esta formación diversa, federal y heterogénea, crean una propuesta de música original que invita a celebrar la vida atravez del encuentro, un Show super dinámico, Festivo e interactivo.

Desde sus comienzos han recorrido gran parte de la Argentina, compartiendo escenario con Los Auténticos Decadentes, Celso Piña, La Delio Valdéz, La Barra, Chico Trujillo, Los del Fuego, Los Mirlos, Mis Bolivia, Mala Fama, Conociendo a Rusia, Valdes, entre muchos otros.

Influenciada por el legado musical de Latinoamerica, pero a la vez combinando con elementos de otros géneros y sonoridades modernas, la banda se caracteriza por producir Canciones bailables con una fuerte identidad contemporánea y una gran carga de energía positiva. Con letras que celebran el encuentro, el amor y la comunión en la danza.

6 –LRA 15 NACIONAL TUCUMAN MERCEDES SOSA – La línea de llegada – Ana Jeger

Ana Jeger es escritora y cantautora tucumana. Su música se inscribe dentro de la canción de autor en español, con influencias de la música popular latinoamericana, el rock y el folclore.

Su carrera musical comenzó en el año 2008 integrando el dúo Calíope que interpretaba temas propios y de mujeres autoras, y con el que editó en 2015 un disco homónimo (2015) que reúne canciones propias de ambas compositoras.

A partir de 2014, Jeger comenzó su carrera solista y se sumó al colectivo autogestionado “Canción en Movimiento”, junto a otros cantautores tucumanos, con el objetivo de difundir la música independiente local y gestionar espacios de acción colectiva.

Desde 2017 forma parte del equipo que organiza el Festival Víctor Jara de cantautores, un evento de carácter anual realizado en Tucumán por músicos locales que consiste en conciertos, charlas y talleres, realizado por músicos locales que busca reunir músicos de la provincia y de otras partes del país y Latinoamérica.

En 2018, editó su primer disco solista “Agridulce” con la dirección musical de Juliana Isas, grabado con el apoyo del INAMU.

A lo largo de su carrera ha compartido escenario con artistas locales y de otras regiones como Mariana Baraj, Ana Prada, Paula Maffia, Nancy Pedro, Javier Montalto, Julián Oroz, entre otros.

Desde 2019 integra el jurado de los Premios Carlos Gardel a la música. Ese mismo año es nominada en la primera edición de los Premios Mercedes Sosa a la música tucumana en 5 categorías, obteniendo el premio especial a Mejor Performance por ser la artista más nominada del galardón. Ese mismo año editó su single ‘Dos ex y ½’. Actualmente se encuentra trabajando en un nuevo material discográfico.

7 –LV 19 MALARGÜE – Niño puestero – Marito Vázquez

Marito Vázquez es un músico que nació en el paraje de Ranquil Norte, al sur de la provincia de Mendoza. Comenzó a tocar la guitarra desde niño por la influencia de su abuela Eriberta y las Cantoras de Ranquil Norte. Hoy, con su instrumento y su gorra a cuestas, ya es un ícono de la provincia cuyana.

Ha recorrido los escenarios más importantes de la provincia de Mendoza y el país, aunque otro de sus lugares preferidos para tocar es la calle. Participó en la fiesta regional del chivo de Chos-Malal en 1990. Ha participado de la mayoría de las ediciones de la fiesta máxima de su territorio, La Fiesta Nacional Del Chivo de Malargüe.

Fue soporte de León Gieco en el año 2004. En el año 2005 visitó Chile para participar del Encuentro Cultural en ese país.,

En el año 2005 presenta su primer trabajo discográfico, “Malargüe y su Magia”, declarado de interés folklórico, cultural, artístico y social. Niño puestero habla de la educación rural, el esfuerzo del niño de campo y su ímpetu esperanzador de todos los días.