Ranking Argentino de Canciones: Semana 102

En la temporada 2022, el Ranking Argentino de Canciones presentará nuevos artistas de lunes a viernes, y sábados y domingos volverá a emitir la obra de artistas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores del RAC.

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1 – LRA 1 BUENOS AIRES – "Arropada" – Nati Berazategui

La cantora y autora bonaerense estrena “Otra”, su tercer trabajo discográfico, donde incluye nueve canciones de su propia autoría. Un proyecto que decide ser conceptual y en donde cada canción es una propuesta lírica y sonora que abraza estructuras de ritmos folklóricos con sonidos del rock. “Otra” camina entre las alteridades propias y las vivencias ajenas de otras mujeres. Vivencias que se vuelven ecos y reflejos de dolores, luchas, desencantos, amores y búsquedas.

En "Otra", las sonoridades acompañan ese registro vivencial que pretende ser canción. La fuerza que conlleva el realismo dialoga con la calma y la ternura. La lucha de una madre que cose en un taller clandestino “Arropada” o la que reclama por la vida bajo el cielo y el aire envenenado por los agrotóxicos “Queman la semillas”, conviven con las dudas existenciales sobre quiénes somos entre tantos discursos ajenos “Otra” o con el simple hecho de encontrarse y amar “Dos acordes”. En cada canción los personajes son femeninos. “Otra” fue producido musicalmente por el guitarrista Renzo Baltuzzi quien, además de los arreglos de cada canción, enfatizó la idea de grabación en vivo de la banda, priorizando el concepto sonoro de trío instrumental.

La instrumentación se grabó en diciembre del 2019 en Deja Vu estudios por Juan Pablo Hernández (CABA). Los músicos que acompañaron este proceso sonoro fueron: Facundo Peralta en bajo, Nicolás Arroyo en batería y percusión, Renzo Baltuzzi en guitarras/sonidos y efectos. La voz y voces fueron grabadas en el 2022 en Estudio El Zumbido por Matías Olmedo (La Plata). Fue mezclado en Estudio El Zumbido por Matías Olmedo y Gabriel Herce. "Otra", está masterizado por Lucas Gómez (CABA).

2 – LT 14 GRAL. URGQUIZA. PARANÁ – "El remanso" – Litoral Mitá

Benjamín Roskopf artista, músico, nace el 22 de octubre de 1.999 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. A los 10 años decide aprender música a través del acordeón, su primer profesor fue Marcos Toledo de la ciudad de Paraná, luego al paso del tiempo fue aprendiendo con otros profeso- res como Jose Benavidez, Sedil Toledo, Cato Truffe, Santhyago Rios y Chango Spasiuk. En el año 2019 decide empezar un proyecto musical llamado “Litoral Mitá” (significa Lito- ral Joven en guaraní) que interpreta música de la región noreste argentino intentando encon- trar una medida justa entre mantener una esen- cia tradicional y la búsqueda de nuevos colores.

3 – LRA 4 SALTA – "Si te dijeron" – Iris Paz

Iris Paz presentó recientemente el tema “Está naciendo un cantar”. Se trata de su primer sencillo y videoclip de forma oficial. Los primeros escenarios se reflejaron durante su adolescencia, y los que tuvieron la oportunidad de escucharla no dudaron en sentenciar que se trataba de una joven promesa del canto popular salteño. Una voz melodiosa que encaja de manera perfecta al oído. Iris nació en la tierra del general Güemes, y hoy con 26 años, parece decidida a encarar con firmeza su carrera artística. “Luego de una trayectoria musical con idas y vueltas, hoy decido marcar un antes y un después en mi vida para continuar el camino como solista. Estoy dispuesta a entregar mis sentimientos y emociones en cada interpretación demostrando que los sueños pueden hacerse realidad”, señaló la cantante salteña. La artista lleva años deseando concretar sus sueños. Acaba de grabar su primer disco independiente, a puro pulmón, dando inicio a su carrera profesional. Luego de un intenso trabajo, dio a conocer también su primer videoclip, dispuesta a darse por completo al público. “Es la primera de diez canciones que iré dando a conocer con el correr del tiempo, cada una con una historia detrás y con la intención de traer alegría al corazón de cada uno. La música es una forma de expresión, con todo el amor que eso conlleva, en un momento tan incierto en la historia humana. En épocas difíciles, pretendo dejar un mensaje: que lo último que se pierde es la esperanza”, agregó la talentosa artista. Las primeras apariciones de Iris fueron cuando transcurría la adolescencia y ya reflejaba un don natural. “Mi hermano Angel y mi primo Diego, en aquel momento, tenían un dúo, y me insistían para que yo cantara. Un día me atreví y ahí despertó mi entusiasmo por esta profesión, un romance que ojalá nunca tenga un final. Mis primeras clases fueron con Sebastián Palavecino, un amigo de mi casa. Mi primera incursión fue en ‘Diez a la Fama’, un certamen musical local. Un tiempo después tuve una maravillosa experiencia en el selectivo de ‘Alma y Vida del Folclore’, donde alcancé el primer lugar. La noche de la final me escuchó cantar Bruno Arias, y me invitó a compartir al día siguiente su espectáculo en el Salón Auditórium. También fue inolvidable conocer al notable compositor Roberto Ternán, quien integraba el jurado del certamen. Días después me invitó a su casa y me pasó algunas composiciones inéditas, que sumé a mi disco; sin dudas un enorme privilegio, y solo tengo palabras de agradecimiento. Su ‘pluma’ vuela en lo más alto del cancionero popular nacional, y dio una tremenda lección de humildad”, sostuvo Iris. En el 2014, la joven salteña ganó el Pre Cosquín, y representó a la provincia en el concurso nacional...parecía que la artista no tenía techo, y que sus sueños pronto se harían realidad. “No es un camino fácil, sobre todo si uno no cuenta con los medios económicos para afrontar este desafío musical. Es complicado para una mujer poder insertarse en el género folclórico, pero no imposible...”, acotó. “Además en aquel momento comencé la carrera terciaria para maestra especial, por eso resigné el canto a un segundo plano, pero nunca lo abandoné, simplemente pensé en otra alternativa que me ayudara a acomodarme en la vida. La verdad que no puedo arrepentirme de nada, amo la docencia, es recípocro el amor que predico cada día, y jamás dejo de aprender de las personas que me rodean. Creo que si debo encontrar una coincidencia de mis dos profesiones, no dudaría en apuntar a la palabra: transmitir. Ahora que retorné con fuerza al canto, cuento con total apoyo de mis compañeros de la Escuela Domiciliaria Oscar Héctor Costas, incluída la directora”, enfatizó Paz. Ayuda, apoyo, complicidad, incondicionalidad, amor, comprensión, paciencia, son solo algunos de los términos que señaló Iris en referencia a su familia. Papá Juan, mamá Margarita, sus cuatro hermanos, y su novio Facundo, siempre estuvieron a su lado, respetando cada decisión de ella. “Para colmo soy la menor...la mimada”. Aunque quienes la conocen, saben que se trata de una mujer trabajadora, que no deja de apostar por el esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia. “Tengo recuerdos imborrables, como la actuación en El Teatrino en el 2019, después de una larga ausencia. Percibí el enorme apoyo de la gente, y volví a sentir la magia de estar arriba de un escenario. Me enamoré de ese momento y me propuse ir por más en el 2020. Así decidí comenzar a grabar mi primer disco, contacté a Carlos Ibañez para que sea el productor y director musical, y lo llevamos a cabo. Se grabó en el estudio El Tridente, con Enrique Albarracín. Participaron además: Adrián López, Sebastián Palavecino y Juan Carlos Marín. Durante este mes ofrecerá un show en una peña, y tengo planeado un teatro antes de fin de año. Ojalá todo resulte dentro de lo planificado, lo que si dejaré en claro que jamás bajaré los brazos...una vez lo dejé escapar...dos no...”, sentenció Iris Paz.

4 – LV 19 MALARGÜE – "Orgullo de ser tonada" – Las voces del Salitral

El conjunto se formó el 14 de enero de 1989, en la ciudad de Malargüe, Mendoza. Sus fundadores, son los hermanos Pablo y Rodolfo Arenas, oriundos del paraje “El Salitral”, zona rural del departamento de Malargüe. Hijos de padres crianceros, desde niños se criaron escuchando a su padre y vecinos de la zona, cantando música del repertorio cuyano, tonadas, cuecas, gatos, estilos, zambas, valses, etc. Bajo esa influencia y la de cantores de la zona central de Mendoza, fueron formando su estilo musical.

Ganadores Certamen de Canto y Danza del Festival del Chivo. Año 1991-Malargüe

Ganadores Festival Nacional del Malambo, Rubro Conjunto vocal. Año 1999-Laborde. Cba.

Ganadores mejor interpretación, Festival de la Canción Inédita- Año 2009 - Malargüe

Reconocimiento de la Cámara de Senadores de la Provincia, por sus 25 años de trayectoria. Año 2014

Reconocimiento a la trayectoria, por 30 años de trayectoria ininterrumpida. Año 2019 - Municipalidad de Malargüe

5 – LRA 43 NEUQUÉN – "Catálogo" – Gabriel Barrios

Buenas, soy Gabi Barrios, nacido y criado en Neuquén. He andado por el interior de la provincia, viviendo en San Martín de los Andes, actualmente desde el 2009 en Plotter. Compartiendo música por allí he conocido casi toda la provincia, he tenido varias formaciones musicales, entre ellas la banda Tupac de música andina, los trovadores de barro negro, qué es el proyecto con el que más tiempo he recorrido escenarios, Patagombé, una banda de candombe y murga canción y La Reina de la guinda un trío de percusión y guitarras que iban por el lado del candombe también música rioplatense en general. Me presento como solista con mis canciones y mis composiciones desde los 16 años aproximadamente hasta acá que yo tengo 42, eso básicamente.

6 – LRA 58 RÍO MAYO – "Río Mayo" – Pablo Titos

Mi nombre es Pablo Titos, un intérprete/cantor de música popular , catamarqueño... Hace 15 años vivo en la patagonia argentina , actualmente en Rio Mayo - Chubut La música forma parte de mi vida desde que tengo uso de razón, siempre más ligado al género cuarteto norteño y cumbia norteña ya que mi padre siempre fue cantante de diferentes bandas y conjuntos, en una de ellas di mis primeros pasos en el canto "Agrupación para ti" En 2017 tuve la posibilidad de grabar mi primer material solista junto a grandes y reconocidos músicos riojanos como Walter Paredes, Chufla Diaz, Beto Osorio. Uno como todo artista pretende trascender, presentarse en escenarios populares de nuestro país, compartir con otros artistas, músicos y sobre todo con el público, que conozcan nuestras canciones y parte de estos sueños se cumple hoy para mi, gracias a iniciativas como estas, la del Ranking Argentino de canciones, la verdad es un sueño poder llegar a tantas personas de todo este gran país por medio de Radio Nacional.

1 – RAC Malvinero - LU 23 LAGO ARGENTINA. CALAFATE – "Tus ojos" – Jullsonic

La banda santacruceña, Jullsonic, lanzó su primer material musical, llamado INMENSIDAD. Un dato no menor, es que todo el material lanzado de manera independiente fue integramente grabado, mezclado y masterizado en el estudio de Jullsonic, por Julio Oyarzun. Por momentos la banda suena bien rockera y al instante más pop folk o electro. "Si bien la esencia de Jullsonic es el rock, no nos limitamos; van encontrar soul, folk, indie, la verdad creo que es una experiencia sonora muy copada.", preciso Julio. Lo cierto que Jullsonic presenta sonidos actuales y la combinación de instrumentos acústicos, baterias intensas, sintes y secuencias, brasses poderosos. Jullsonic apuesta a pisar fuerte y oxigenar la propuesta rockera con letras bien patagónicas, que sus paisajes y costumbres. INMENSIDAD contiene 10 temas, los cuales fueron presentados a modo de sencillos durante en las plataforma digitales de música de todo el mundo. No han descartado el lanzamiento del material en formato físico.

Integrantes de Jullsonic

Julio Oyarzun: Voz, guitarras, síntesis y coros/ Santiago Gonzalez: Saxo, teclas y coros/ Carlos Oyarzun: Bajo, guitarras, voz y coros/ Brashian Villalobos: batería y percusión.