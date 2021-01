Rankin Argentino de Canciones: Semana 11

2- Guillermo Goku Illanes

Músico de alma y profesión. Hacedor y gestor cultural. Productor independiente.

Guillermo Illanes es un muchacho de unos 36 pirulos oriundo de Villa Krause. Cara simpática, buena onda natural y modales amenos también forman parte de los rasgos característicos de un rawsino que a simple vista se presenta normal, sencillo. Hasta que el sonido o el ritmo de una melodía se apodera de él. En ese momento se convierte en ‘el Goku Illanes’, una auténtica bestia de la música.

La vena artística tal vez hay que relacionarla con uno de sus abuelos, que era fiel practicante de la ‘cuyanía’. Y contra lo que algunos puedan pensar, su ingreso oficial al mundo de la actuación no lo hizo tocando un instrumento –ya tendría tiempo para eso-, sino bailando en un grupo de danza de su departamento.

“Yo entro en el mundo de la música a través de la danza. Un día, tendría 4 años, acompañé a mis hermanos que bailaban en la Municipalidad de Rawson y justo faltó uno de los bailarines. Yo me animé y al toque ya me sabía la coreografía. Lo que más me llevo a conseguirlo tan rápido fue la conexión natural que sentí con la música. Desde ese día estoy vinculado a la música y hoy es mi medio de vida y lo que tengo para entregar”, precisó Gokú –sobrenombre que le atribuyeron por llevar en su adolescencia el pelo igual de despeinado que el protagonista de Dragon Ball-.

Illanes marcó coreografías folklóricas durante varios años, mientras que poco a poco iba metiéndose a golpe de bombo en la faceta de interpretación. Así la ‘piloteó’ disfrutando en ambos frentes hasta que se encontró con la necesidad de definirse más seriamente por uno de los dos. “Entre los 16 y los 18 años, en ese tiempo de adolescencia en los que uno intenta vislumbrar su propio hueco, empecé a tocar en bandas de cuarteto con un bongó que tenía. Como ensayábamos los sábados se me complicó también ir a danza y me terminé decantando por la interpretación musical. Decidí que esa iba a ser mi medio de vida. También por esos tiempos tocaba el bombo para que los chicos bailaran malambo. Siempre estuve vinculado a la música folclórica argentina, a las guitarreadas”, recordó.

Batería, guitarra, bandoneón, bongó, cajón peruano y bombo son algunos de los instrumentos escritos en la lista que esta ‘fiera musical’ controla de manera magistral. Una lista casi igual de abultada que la que atesora el recorrido profesional –contando grupos y cantantes a los que acompañó- sobre los escenarios: La Plica, ‘Lechuga’ García, Dúo Mixtura, Susana Castro, Paola Hascher, ‘Chango’ Huaqueño, Claudio Rojas, Gajos de Pinono, Cuqui Vega, Rolando García Gómez, Alquimia Cuyana, Flor de mi tierra, La Orquesta Típica de San Juan, Cando Cuyo, etc.

Sus cualidades artísticas, a lo largo de sus 20 años de auténtica dedicación profesional, le han permitido conocer a través de la música buena parte de la geografía nacional y también países como Ecuador, Chile, España, Austria y República Checa. “El 6 de agosto me voy a Tamberías a tocar y sinceramente lo disfrutaré igual que cuando estuve en Praga o en Salsburgo. Cada pueblo te transmite su riqueza”, afirmó esta humilde y admirable ‘bestia’ cultural.