Ramona Galarza, la novia del Paraná

Rae en español presenta un nuevo programa dedicado a una de las voces más queridas del folclore argentino: Ramona Galarza, la cantante nacida en la provincia de Corrientes que llevó el chamamé desde el noroeste a todo el país y que además conquistó escenarios internacionales.

En esta emisión, con la conducción de Juan Sixto, recorremos completo su disco La novia del Paraná, publicado en 1961. El álbum no solo le dio nombre artístico para toda su vida, sino que también marcó un antes y un después en la difusión del chamamé.

Canciones como Mi dicha lejana, El Jangadero, Recuerdo de Ypacaraí y Anahí conviven en este trabajo que combina tradición, romanticismo e identidad cultural.

El programa es un repaso por la trayectoria de Ramona Galarza y su importancia dentro del folclore argentino. A través de su voz, se despliega la esencia del litoral: el río Paraná, la nostalgia de la distancia, la fuerza del baile y el orgullo por las raíces de los ancestros guaraníes.

Esta hora de radio es un homenaje a una artista fundamental, a su legado y a un género que hoy forma parte del patrimonio cultural argentino: el chamamé.