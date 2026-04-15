Ramón Dupuy: "Aplicando la Ley Lucio y un poco de sentido común se puede salvar a muchos chicos"

El abuelo de Lucio Dupuy conversó con Nicolás Yacoy sobre las similitudes entre el caso de la muerte de su nieto y la de Ángel el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia.

Aseguró que se trata de un calco de ambos casos donde la desidia y la falta de respeto hacia la vida terminan en estos desenlaces.

Habló de “la corporación judicial” que no hizo justicia por el caso de Lucio y agregó que “ahora tenemos una nueva oportunidad para mejorar la vida a los chicos”.

En este marco Dupuy recordó el caso de la jueza Ana Clara Pérez Ballester quien logró permanecer en su cargo a pesar del jury en su contra.

La magistrada es que le ordenó que Lucio permaneciera junto a su madre, quien luego lo mataría.

“La Ley Lucio es una Ley hermosa que por sólo usar el sentido común le salva la vida a los chicos y aunque está sancionada las provincias no la promulgaron ni la reglamentaron, a excepción de Córdoba por eso es muy difícil”.