Ramón busca a su madre que no ve desde los 7 años

"Son cosas de la vida, quiero verla, abrazarla, es mi madre, si está en vida me gustaría verla", expresó con lagrimas en los ojos Ramón Ortega, tiene 65 años, nació en San Francisco, cuando tenía 2 años se fue a vivir a Mendoza, a los 7 años se separan sus padres, su mamá se vuelve a vivir a San Luis y no supo mas de ella, le dijeron que había muerto.

Su madre se llama Antonia Gutiérrez conocida como "La Tuca, tendría 81 años es nacida en Los Corrales, su hijo tiene la información que vive por Avenida Lafinur.

"A los 11 años me dijeron que había fallecido, después un tío me dijo que estaba viva, quiero hablarle, decirle que tiene nietos", agregó.

"Si me pueden dar la felicidad, de abrazarla, es la madre que me dio el ser. Es mi madre siempre la he querido", quienes tengan información comunicarse al 261 - 2478174, RAMÓN VINO A RADIO NACIONAL A PEDIR AYUDA