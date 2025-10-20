Ramiro Castiñeira: "El swap es un apoyo categórico e histórico de EE.UU. a la Argentina"

El swap con Estados Unidos, formalizado entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Tesoro de Estados Unidos, es un acuerdo de intercambio de monedas por un monto de 20.000 millones de dólares. al respecto, el economista Ramiro Castiñeira, en diálogo con Viva la Pepa, destacó la importancia del acuerdo y remarcó que es "un apoyo explícito de la Casa Blanca a la dirección económica que ha tomado Argentina bajo el gobierno del presidente, Javier Milei".