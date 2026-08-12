Ramiro Castiñeira: “Argentina está viviendo un boom de exportaciones”

El economista y director de Econométrica, Ramiro Castiñeira, destacó el crecimiento de las exportaciones argentinas y aseguró que el fenómeno se extiende a distintas actividades y regiones del país. En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional, vinculó este desempeño con las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir las restricciones sobre el sector productivo.

“Argentina está viviendo un boom de exportaciones en este momento”, afirmó Castiñeira. Según explicó, la expansión no se concentra en un único sector: mencionó el crecimiento del petróleo y el gas en la Patagonia, una cosecha récord en el centro del país y el avance de las inversiones mineras en el NOA.

El economista también resaltó los resultados productivos en otras regiones. Señaló que en el Litoral se alcanzó un récord de producción láctea y sostuvo que Argentina finalmente está poniendo nuevamente en valor la idea del comercio exterior.

En ese sentido, aseguró que “en todos los rincones de todas las provincias se están marcando récords de exportaciones”.

Castiñeira proyectó además que “Argentina va a superar por primera vez en la historia los 100.000 millones de dólares de exportaciones”, incluso con precios de la soja considerablemente inferiores a los registrados en 2011.

En cuanto a las políticas del Gobierno, destacó la eliminación de retenciones sobre buena parte de las exportaciones, el levantamiento de cupos y la unificación del mercado cambiario.

A su entender, con esas medidas se le saca la bota del Estado al aparato productivo exportador y el sector comienza a reaccionar.

“Si Argentina sostiene este rumbo, no tengas duda que el ecosistema que genera el mundo de las exportaciones también va a permitir que Argentina salga de la pobreza, finalmente con trabajo”, sostuvo.

Por último, Castiñeira valoró el ordenamiento de las cuentas públicas y señaló que la inflación pasó, según sus cifras, de alrededor del 300% hace dos años al 30% actual.

También destacó la acumulación de reservas, que llevó al Banco Central a alcanzar los US$ 50.000 millones.