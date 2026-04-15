Ramiro Castiñeira: “Argentina está en un proceso de desinflación que empieza a consolidarse”

El economista Ramiro Castiñeira, director de Econométrica, habló con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional Argentina, donde analizó la evolución de la inflación y destacó señales de mejora en el escenario macroeconómico.
El especialista explicó que, tras niveles muy elevados en años anteriores, la inflación mostró una desaceleración significativa.
“Pasamos de registros muy altos a niveles considerablemente más bajos, lo que marca un cambio importante en la dinámica de precios”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que los recientes movimientos en el tipo de cambio y la reorganización de precios relativos forman parte de un proceso más amplio.
“Son etapas necesarias dentro de la normalización de la economía y tienen efectos que se van viendo con el tiempo”, indicó.
Además, remarcó la importancia del orden fiscal y monetario para sostener la tendencia.
“El equilibrio en las cuentas públicas y una política monetaria más previsible ayudan a generar condiciones para que la inflación siga bajando”, aseguró.
Por último, Castiñeira se mostró optimista respecto de lo que viene y destacó las expectativas del sector privado.
“Hay proyecciones que marcan un escenario de crecimiento sostenido en los próximos años, lo cual es una muy buena señal”, concluyó.
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