Rafecas indaga mañana a los militares detenidos por la muerte de Vicki Walsh

Matías Aufieri, abogado que representa, junto a Myriam Bregman, a Patricia Walsh y a Lucía Coronel; se refirió a la reciente detención de diez militares que intervinieron en la masacre del barrio porteño de Villa Luro, el 29 de septiembre de 1976; cuando el Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería cercaron a un grupo de militantes que estaba reunido en una casa de la calle Corro al 105.

En el hecho fueron asesinados, junto a otros tres montoneros; Victoria, la hermana de Patricia e hija de Rodolfo Walsh; y José Carlos Coronel, padre de Lucía.

Carta de Rodolfo Walsh a su hija Victoria

Querida Vicki:

La noticia de tu muerte me llegó hoy a las tres de la tarde. Estábamos en reunión… cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre, mal pronunciado, y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. No terminé ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después les dije a Mariana y a Pablo: “Era mi hija”. Suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte, no ser golpeado, cuando tantos otros son golpeados.

Si, tuve miedo por vos, como vos tuviste miedo por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Se muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas.

Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme, vos sabés por qué.

Nosotros morimos perseguidos, en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizá te envidio, querida mía.

Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta, dura, maravillosa vida. Anoche tuve una pesadilla torrencial, en la que había una columna de fuego, poderosa pero contenida en sus límites, que brotaba de alguna profundidad.

Hoy en el tren un hombre decía: “Sufro mucho. Quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año”. Hablaba por él, pero también por mí.

Rodolfo Walsh.

