Rafael tiene 7 años y necesita dinero para un tratamiento de células madres

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la mamá del niño sobre la compleja condición neurológica que padece y la campaña solidaria que impulsan para recolectar dinero para tratarlo en México.

“Buscamos ese grado de humanidad porque lo necesitamos”, admitió Fabiana Pintos.

“Rafa nació con un síndrome genético, tiene duplicado el cromosoma número 12, algo que no es frecuente, lo que lo posiciona en un caso único a nivel mundial”.

Explicó que “para la medicina, él debería estar lo más parecido a un estado vegetativo” sin embargo, “es un niño muy feliz”.

Dio precisiones del “tratamiento experimental en México” al que aspiran pueda someterse Rafa pero, advirtió, “tenemos un tiempo y la fecha límite es el 7 de abril” de 2026.

Quienes puedan colaborar, puedan hacerlo al alias solidario: unidoxrafa.mp a nombre de Fabiana Lorena Pintos.