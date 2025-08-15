Rafael Nadal desembarca en Argentina con una inversión hotelera de 200 millones de dólares

El ex número uno del mundo y leyenda viva del tenis destinará unos 200 millones de dólares para la construcción de siete hoteles de lujo en distintos puntos del país en alianza con una de las cadenas internacionales más importantes de la actualidad.

El proyecto será desarrollado por la cadena del tenista español, ZEL, que se expande rápidamente en todo el mundo y en destinos privilegiados con un concepto que busca trasladar el estilo de vida mediterráneo.

Los destinos elegidos son Bariloche, Iguazú, Mendoza, Posadas, Salta, Ushuaia y El Calafate, donde se construirá el primer complejo a partir de 2026.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, destacó que esta iniciativa refleja "el interés creciente en la Argentina del presidente Javier Milei por parte de personalidades emprendedoras y de clase mundial como Nadal".

La cadena ZEL nació en colaboración entre Nadal y Meliá Hotels International con la misión de ofrecer una experiencia hotelera basada en naturaleza, movimiento y conexión.

Nadal, cuyo patrimonio se estima en 310 millones de euros, también participa en una academia de tenis en Mallorca y en negocios inmobiliarios, de energías renovables y gastronomía y además es socio del restaurante Tatel junto a Cristiano Ronaldo y de una productora audiovisual denominada Mabel Capital.

En este nuevo capítulo, Argentina será protagonista de su visión de inversión, con proyectos que no solo prometen generar empleo y atraer turismo internacional, sino también elevar la oferta de hospitalidad premium en destinos clave.