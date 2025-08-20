RAE|Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

Alla conduzione, Marcelo 'Chelo' Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. Mail to: Raeitaliano@gmail.com

****

🌤 Meteo oggi a Buenos Aires // ♫ El último verano - Super Ratones // Il capo di Gabinetto ha stimato che il Governo otterrà il 40% dei voti alle elezioni nazionali // ♫ Alta suciedad - Andrés Calamaro // ATTUALITÀ DX.COM.AR // Produzione RAE: Folclore Atahualpa Yupanqui // ♫ Bajan - Luis Alberto Spinetta // Coppa Libertadores: Racing ai quarti: “Abbiamo il sogno di vincere tutto // ♫ Carmín - Raúl Lavié