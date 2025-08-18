RAE|Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

Alla conduzione, Marcelo 'Chelo' Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. Mail to: Raeitaliano@gmal.com

***************

🌤 Meteo oggi a Buenos Aires // ♫ El amanecer (Firpo) Nicolás Ledesma // 175º Anniversario della morte del Generale Don José de San Martín: “Il padre della patria, liberatore di America” // ♫ Pedro Aznar - Himno al General San Martín // Produzione RAE: Tango, Enrique Santos Discépolo // ♫ Maribel se Durmió - Spinetta Jade