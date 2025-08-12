|RAE|Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

Alla conduzione, Marcelo 'Chelo' Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

Mail to: Raeitaliano@gmal.com

🌤 Meteo oggi a Buenos Aires // ♫ Zoom (Cerati) Soda Stereo // Venus y Júpiter iluminan a la Argentina // ♫ S.V.P (Piazzolla) Tango 7 // Produzione RAE: Villa de Merlo // Fentanyl medicinale in Argentina, salgono a 76 le morti // ♫ Perro amor explota - Bersuit Vergarabat // Distinzione "Economista dell'anno" conferita a Javier Milei // ♫ El chamuyo - Edmundo Rivero // A 100 anni dalla nascita di Carlitos Balá // ♫ Tu voz - Abel Pintos

ITALIANO 1208