|RAE|Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

🌤 Meteo oggi a Buenos Aires // ♫ Bienvenidos al tren - Sui Generis//

Ypf acquista due blocchi da Total Energies a Vaca Muerta // ♫ El satánico doctor Cadillac - Los Fabulosos Cadillacs //

Produzione RAE: "Gli Esteros del Iberá" // ♫ Tango: Dos que se aman //

"Nel 2025 economia si conferma in crescita del 5 % // Pasemos a otro tema - Andrés Calamaro // Strage per fentanyl in Argentina //

♫ Conexión París - Sobrecarga //

⚽ Calcio Argentino: Estudiantes LP batte Independiente Rivadavia e si prende la vetta del Gruppo A //

♫ Carolina - Virus

