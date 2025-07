RAE - Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo - RadioGiornale

L’ambasciatore statunitense in Argentina promette di sostenere Javier Milei

Lo Sport: Una folla ha accolto il Boca Juniors per la Coppa Argentina

Peter Lamelas, futuro ambasciatore degli Stati Uniti in Argentina, ha parlato davanti alla Commissione Relazioni Estere del Senato statunitense per sostenere la propria nomina. È stato interrogato sulla situazione di Cristina Kirchner, attualmente agli arresti domiciliari. Il funzionario ha dichiarato che l’ex presidente “deve ricevere la giustizia che merita”.Lamelas ha anticipato che uno dei suoi assi prioritari sarà sostenere il chiarimento dell’attentato alla AMIA e limitare l’espansione degli investimenti cinesi nel paese. Ha inoltre sottolineato che la sua priorità sarà rafforzare i legami con il governo di Javier Milei.

****

L’imprenditore argentino Alberto Valsagna, originario della città di Rafaela, nella provincia di Santa Fe, è morto questa domenica in Romania. Valsagna ha avuto un incidente stradale mentre viaggiava in moto su una strada di montagna. L’incidente è avvenuto sulla Transalpina, nella contea di Alba. Nello scontro è morto anche un altro motociclista e una donna che viaggiava come passeggera è rimasta gravemente ferita. Valsagna, 68 anni, si trovava in vacanza con suo figlio nel paese europeo.

****

Dopo aver autorizzato un credito di 230 milioni di dollari con la Banca Mondiale, il Governo ha approvato, attraverso tre decreti, la sottoscrizione di un nuovo pacchetto di prestiti per un totale di 1,5 miliardi di dollari con la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (parte del Gruppo Banca Mondiale) e la Banca Interamericana di Sviluppo (BID).

I fondi saranno destinati alla modernizzazione e al mantenimento della politica fiscale. L’area incaricata dell’esecuzione del programma sarà la Segreteria del Tesoro con l’assistenza tecnica dell’Agenzia di Riscossione e Controllo Doganale (ARCA), ente autonomo nell’ambito del Ministero dell’Economia.

****

Il mondo è stato sorpreso martedì dalla tragica notizia della morte del leggendario cantante e compositore Ozzy Osbourne, all’età di 76 anni. Migliaia di argentini hanno pianto la sua scomparsa e hanno commemorato il suo lascito nel mondo dell’heavy metal e dell’hard rock. Tutti hanno ricordato le parole speciali che ha avuto per l’Argentina nella sua ultima esibizione nel paese.

Il cantante britannico è venuto in Argentina con i Black Sabbath in diverse occasioni, la più ricordata è stata l’ultima tournée “The End” nel 2016, in cui si sono esibiti a Córdoba e Buenos Aires.

La presenza del mitico gruppo, considerati pionieri del genere hard rock, ha provocato un vero e proprio delirio. Ozzy non ha ignorato questa sensazione né il rispetto reciproco con i suoi fan locali.

Da quel momento si è diffuso un video dell’autore di "Crazy Train" durante un’intervista e alla domanda sulla sua legione di ammiratori locali, ha detto: “Gli argentini impazziscono davvero, adoro quando saltano”.

“Fanno battere il mio cuore, è bellissimo. L’unico posto al mondo dove succede è in Argentina. Ed è vero”, ha aggiunto.

****

LO SPORT

Il Boca Juniors è arrivato nella provincia di Santiago del Estero, nel nord del paese, per affrontare questo mercoledì l’Atlético Tucumán nella Coppa Argentina.

È stato accolto dai tifosi davanti all’hotel. La squadra di Miguel Ángel Russo cerca di passare il turno in uno dei tornei principali del semestre.

I giocatori hanno attraversato la folla fermandosi per scattare foto, firmare autografi e regalare un momento indimenticabile.

Il più richiesto è stato Leandro Paredes, che si è fermato per oltre 10 minuti per accontentare tutti i fan presenti.