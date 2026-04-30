|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Il Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevede una splendida giornata autunnale
🦟 Uomo morto dopo essere stato attaccato da uno sciame di vespe a Neuquén
🦟 Lutto nel cinema argentino :È morto Adolfo Aristarain
🎧 Micro RAE: COSQUIN
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - DE LOS PAGOS DEL TIEMPO - JOSÉ LARRALDE 3.23
02 - EN MI GARAGE - VIRUS 2.53
03 - GUTARRA. GUITARRA MIA (GARDEL/LEPERA) - JULIO SOSA 3.38
04 - LA ABANDONÉ Y NO SABÍA - RICARDO TANTURI/ENRIQUE CAMPOS 2.44
05 - MI NOCHE TRISTE - CARLOS GARDEL 3.16
06 - VA POR VOS - ZAS 4.44
07 - TRIGAL - SANDRO 3.19