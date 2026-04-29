|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure rae.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Leggero aumento delle temperature in una giornata ventosa
🦟 Aumento significativo del traffico passeggeri in America Latina
🦟 Belvedere dell’Obelisco di Buenos Aires: come salire e quanto costano i biglietti
🎧 Micro RAE: 01-RAE/05-##PGM 2020/03 - HISTORIA ROCK/06-LOS GATOS/IT - STORIA DEL ROCK - LOS GATOS
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - GLOCK - CAZZU & LA JOAQUI 2.54"
02 - DE SIMOCA - EL CHANGO NIETO 3.06
03 - NADA - JULIO SOSA 2.45"
04 - LOS OJOS DE MI MOZA - CARLOS GARDEL 3.14"
05 - SUBE SUBE SUBE - MERCEDES SOSA 4.07"
06 - PRÓFUGOS - SODA STEREO 5.15"
07 - CERCA DE LA REVOLUCIÓN - CHARLY GARCÍA 3.19"