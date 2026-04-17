|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Il Servizio Meteorologico Nazionale annuncia deboli piogge al mattino.
🦟 L'aperitivo che piaceva a Maradona
🦟 Malbec: il vino simbolo dell’Argentina
🎧 Micro RAE: LAS MUJERES ESPÍAS DE LA INDEPENDENCIA - ITALIANO
Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - CASTILLOS EN EL AIRE - ALBERTO CORTEZ 4.19"
02 - A HORACIO GUARANÍ - ARGENTINO LUNA 3.06"
03 - POR EL CAMINO - CARLOS GARDEL 3.25"
04 - COPLAS DEL PAYADOR PERSEGUIDO - JORGE CAFRUNE 7.28"
05 - PRINCESA DE FANGO - JULIO SOSA 3.34"
06 - CON EL 5 EN LA ESPALDA - LOS TWIST 3.05"
07 - HÉROES ANÓNIMOS - METRÓPOLI 3.11
08 - MORFEO - WOS 3.52"