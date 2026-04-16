|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Il SMN prevede piogge e temporali nella Città di Buenos Aires
🦟 Isabel Allende celebra la nuova adattazione de *La casa degli spiriti
🦟 Il direttore generale dell’OIEA, Rafael Grossi personalità più influenti dell’anno dalla rivista Time
🎧 Micro RAE: EL ÉXODO JUJEÑO - ITALIANO
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - A FUEGO LENTO (H.SALGÁN) - VIOLENTANGO
02 - EXTRA EXTRA - ZAS
03 - COMO FUE - DORITA CHÁVEZ
04 - COSECHERO (AYALA) - MERCEDES SOSA/CHANGO SPASIUK
05 - CUANDO TU NO ESTÁS - CARLOS GARDEL
06 - CADA DÎA TE EXTRAÑO MÀS - MIGUEL CALÓ