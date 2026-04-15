|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com

🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz

🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/

📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Il SMN prevede per questo mercoledì una giornata instabile e con piogge

🦟 Il progetto minerario “Don Luis y Otro” ha presentato la dichiarazione di impatto ambientale

🦟 Allerta sifilide: nel 2025 si sono registrati più di 46.000 casi

🎧 Micro RAE: GUINEA ECUATORIAL - ITALIANO

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

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01 - BABY GANGSTA - CA7RIEL & PACO AMOROSO 2.32"

02 - VIEJA MIRADA MI - JOSÉ LARRALDE 4.04"

03 - RUBIAS DE NEW YORK - CARLOS GARDEL 2.25"

04 - DISCOS DE GARDEL - RICARDO TANTURI/ENRIQUE CAMPOS 2.35"

05 - SALANDO LAS HERIDAS - PATRICIO REY Y SUS REDONDITOS DE RICOTA 5.02"

06 - FIZZ - BABASÓNICOS 2.47"