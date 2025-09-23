|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. 📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

🌤 Meteo: La Città di Buenos Aires e dintorni mantengono temperature gradevoli.

🦟 Zero dazi per i cereali e per la carne avicola e bovina fino al 31 ottobre

🎧 CoProduzione CRI: La mia radio in miniatura : Cosmo Italiano, a cura di Tommaso Pedicini

🦟 Il Tesoro degli Stati Uniti ha espresso il suo sostegno all'Argentina

🦟 A 52 anni dalla morte di Pablo Neruda

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.

01 - Spaghetti del rock - Divididos

02 - TANGO: Barrio pobre - Roberto Goyeneche

03 - FOLCLORE: Vientos del alma pachamama - Mercedes Sosa

04 - Dame un minuto más de ti - Sandra Mihanovich

05 - Que me importa tu pasado - Agustín Cárdenas

06 - El porá - Javier Solís