|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: 🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Il SMN prevede per questo martedì una giornata con cielo prevalentemente nuvoloso
🦟 La casa editrice Limonero riceve un riconoscimento alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna
🦟 È deceduto Felipe Staiti, storico chitarrista e fondatore dei Los Enanitos Verdes
🎧 Micro RAE: UNA DECLARACIÓN CON TODAS LAS VOCES
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - ETERNA SOLEDAD - ENANITOS VERDES 2.48"
02 - AL MUNDO LE FALTA UN TORNILLO - (AGUILAR, CADICAMO) JULIO SOSA 2.49"
03 - ALFONSINA Y EL MAR - CAZZ Y LITO VITALE 4.04"
04 - CUANDO PASE EL TEMBLOR - SODA STEREO 3.45"
05 - NO TE OLVIDES DE MI CORAZÓN - LOS DEL SUQUÍA 3.34"
06 - MANO A MANO - CARLOS GARDEL 3.34"