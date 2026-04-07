|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
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Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
Meteo: Il maltempo continuerà questo martedì nell’Area Metropolitana di Buenos Aires
La cementiera Loma Negra ritorna sotto controllo argentino dopo oltre due decenni
Ripristinata la strada provinciale 222 verso un paradiso montano a Mendoza
Micro RAE: Villa de Merlo - San Luis
Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
00 - OBSESIÓN - LALI ESPÓSITO
01 - ZAMBA DEL GRILLO - CHANGO FARÍAS GÓMEZ
02 - GOLONDRINAS - CARLOS GARDEL
03 - EL HOMBRE DEL AJÍ - ADRIÁN TULA
04 - ZOOM - SODA STEREO
05 - CAFÉ LA HUMEDAD - RÚBEN JUÁREZ