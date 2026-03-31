|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail/QSL to: 🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz

🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/

📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Giornata caratterizzata da caldo umido e tempo instabile senza precipitazioni

📢 Borges e Oesterheld: un libro rivela legami nascosti in "El Eternauta"

📢 “Rocky” ha trionfato ai Premi teatrali ACE: 7 statuette e l’Oro per l'attore Nico Vázquez

🎧 Micro RAE: Rutas Argentinas - Mar del Plata - Pcia de Buenos Aires

🎧 Micro CRI: La mia radio in Miniatura - Radio Tirana

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - JUJEÑITA - MÓNICA PANTOJA

02 - DON HERIBERTO - DANIEL VEDIA

03 - CANCIÓN DESESPERADA - NELLY OMAR/ORQ. CANARO

04 - EL ANDARIEGO - LAS VOCES DE HOY

05 - ORILLERA - TANGO POR DOS

06 - ROCK AND ROLL Y FIEBRE - PAPPO

07 - BRILLANTE SOBRE EL MIC - FITO PÁEZ