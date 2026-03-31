|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: 🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Giornata caratterizzata da caldo umido e tempo instabile senza precipitazioni
📢 Borges e Oesterheld: un libro rivela legami nascosti in "El Eternauta"
📢 “Rocky” ha trionfato ai Premi teatrali ACE: 7 statuette e l’Oro per l'attore Nico Vázquez
🎧 Micro RAE: Rutas Argentinas - Mar del Plata - Pcia de Buenos Aires
🎧 Micro CRI: La mia radio in Miniatura - Radio Tirana
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - JUJEÑITA - MÓNICA PANTOJA
02 - DON HERIBERTO - DANIEL VEDIA
03 - CANCIÓN DESESPERADA - NELLY OMAR/ORQ. CANARO
04 - EL ANDARIEGO - LAS VOCES DE HOY
05 - ORILLERA - TANGO POR DOS
06 - ROCK AND ROLL Y FIEBRE - PAPPO
07 - BRILLANTE SOBRE EL MIC - FITO PÁEZ