RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Il Servizio Meteorologico Nazionale annuncia bel tempo per la città.
📢 Calcio: L’Italia si gioca tutto contro l’Irlanda del Nord
📢 Artisti argentini lanciano *“Razón de vivir”*, un omaggio a Víctor Heredia
🎧 Micro RAE: HIPÓLITO BOUCHARD
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - SIN COMPROMISO - MAITE
02 - QUEDÁNDOTE O YÉNDOTE - LUIS ALBERTO SPINETTA
03 - GURISITO COSTERO - JUAN CARLOS BAGLIETTO
04 - LA PARTE DE ADELANTE - ANDRÉS CALAMARO
05 - BUSCO TU PIEL - ROBERTO GOYENECHE
06 - POR LA VUELTA - FLOREAL RUIZ
07 - HISTORIA BREVE DE LAS ISLAS MALVINAS - VICTOR HEREDIA