RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Il Servizio Meteorologico Nazionale annuncia bel tempo per la città.
📢 L’UBA ha cinque corsi tra i primi 50 al mondo nel Ranking QS 2026
📢 L’ANMAT approva un trattamento per il mieloma multiplo avanzato con poche opzioni terapeutiche
🎧 Micro RAE: Anibal Troilo
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - LA ESPUMA DE LAS ORILLAS - ANDRÉS CALAMARO
02 - HACER UN PUENTE - LA FRANELA
03 - EL TÉMPANO - ROSARINOS
04 - EL AMOR DESOLADO - JORGE FALCÓN
05 - CANCIÓN CON TODO - GUITARREROS
06 - CLAVEL DEL AIRE - HORACIO SALINAS
07 - DANDY - HORACIO SALGÁN / EDMUNDO RIVERO