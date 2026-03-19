|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: 🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Il SMN prevede due giornate con condizioni stabili nell’Area Metropolitana di Buenos Aires.
📢 Intervista al giornalista Mario Parolari
📢 L’UBA conferirà il Dottorato Honoris Causa ad Alejandro Dolina
📢 Messi ha raggiunto i 900 gol
🎧 Micro CRI: LA MIA RADIO IN MINIATURA - RADIO ROMANIA
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
01 - CRIMEN - GUSTAVO CERATI
02 - AMANECE EN LA RUTA - SUETER
03 - BARRIO DE TANGO - ANIBAL TROILO
04 - CHIQUILIN DE BACHIN - JOSÉ ANGEL TRELLES
05 - ELLA DIJO - ESTELARES
06 - EN NUESTRA FRENTE - ARCO IRIS
07 - INFLUENCIA - CHARLY GARCÍA
08 - LA DEL BERMEJO - LOS HUAYRA