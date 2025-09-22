|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. 📩 Mail to: 🎙️ Alla conduzione:, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: La Città di Buenos Aires e dintorni mantengono temperature gradevoli.

🦟 Il Potere Esecutivo ha promulgato la Legge 27.793 sull’Emergenza Nazionale in materia di Disabilità

🎧 Produzione RAE: Cordoba, la seconda città dell'Argentina

🦟 Tre cantine e un enologo argentin o nominati ai Wine Star Awards

🎧 Coproduzione CRI: La mia radio in miniatura -Rai-Alto-Adige-Alessandra Tortosa