|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. 📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: La Città di Buenos Aires e dintorni mantengono temperature gradevoli.
🦟 Il Potere Esecutivo ha promulgato la Legge 27.793 sull’Emergenza Nazionale in materia di Disabilità
🎧 Produzione RAE: Cordoba, la seconda città dell'Argentina
🦟 Tre cantine e un enologo argentino nominati ai Wine Star Awards
🎧 Coproduzione CRI: La mia radio in miniatura -Rai-Alto-Adige-Alessandra Tortosa
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.
Scaletta musicale
01 - Corazon de luz y sombra (Jorge Fandermole) Fandermole
02 - TANGO: Desde el alma (Melo-Manzi-Piuma) Walter Rios
03 - FOLKLORE: Cuti Y Roberto Carabajal - Santiago Chango Moreno
04 - Desarma y sangra (Seru Giran)