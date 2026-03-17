|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com

🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz

🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/

📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Contenuti di questa puntata

🌧️⛈️ Meteo: Giornata instabile e afosa con piogge, forti temporali e probabilità di grandine: allerta gialla

📢 Il Parco Nazionale Nahuel Huapi ha denunciato il furto di una fotocamera che monitorava il huillín

📢 Carlos Bilardo ha festeggiato i suoi 88 anni circondato da campioni del mondo

🎧 Micro RAE: Mafalda

🎧 Micro CRI: La mia radio in miniatura - RADIO TIRANA

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - AVELLANEDA BLUES - MANAL

02 - CUANDO NO ESTÁS - ANDRÉS CALAMARO

03 - DIANA DIVAGA - LOS ABUELOS DE LA NADA

04 - A LUCILA Y JOE - CUARTETO LUPANAR

05 - LA CALANDRIA - GABRIEL COCOMAROLA

06 - LA ÚLTIMA COPA - ALFREDO DE ANGELIS