|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌧️⛈️ Meteo: Giornata instabile e afosa con piogge, forti temporali e probabilità di grandine: allerta gialla
📢 Il Parco Nazionale Nahuel Huapi ha denunciato il furto di una fotocamera che monitorava il huillín
📢 Carlos Bilardo ha festeggiato i suoi 88 anni circondato da campioni del mondo
🎧 Micro RAE: Mafalda
🎧 Micro CRI: La mia radio in miniatura - RADIO TIRANA
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - AVELLANEDA BLUES - MANAL
02 - CUANDO NO ESTÁS - ANDRÉS CALAMARO
03 - DIANA DIVAGA - LOS ABUELOS DE LA NADA
04 - A LUCILA Y JOE - CUARTETO LUPANAR
05 - LA CALANDRIA - GABRIEL COCOMAROLA
06 - LA ÚLTIMA COPA - ALFREDO DE ANGELIS