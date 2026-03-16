|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: L’inizio della settimana si apre con tempo instabile nell’Area Metropolitana di Buenos Aires
📢 Più di 300 mila persone hanno abbracciato Fito Páez in uno storico ritorno
📢 “Metropolis”: una delle scoperte più straordinarie nella storia del cinema
🎧 Micro RAE: Bicicleta - Serú Girán
🎧 Micro CRI: La mia radio in miniatura - RAI Sardegna
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
01 - Caminos cruzados - Los Guaraníes
02 - Tratando de crecer - Juan Carlos Baglietto
03 - La Rueda mágica - Fito Páez
04 - Vuelta por el universo - Gustavo Cerati y Daniel Melero