RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Speaker: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della CRI (Comunità Radiotelevisiva Italofona).
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Oggi è prevista una giornata piacevole nell’Área Metropolitana de Buenos Aires.
📢 Il fracking arriva al Teatro Colón trasformato in concerto audiovisivo.
📢 Fintech argentina annuncia investimenti per US$ 3.4 miliari
🎧 Micro RAE: DIECI ARGENTINI - BORGES
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
01 - BARRIO DE TANGO - ANIBAL TROILO - FIORENTINO
02 - EL FIRULETE - MARIANO MORES
03 - ELLA DIJO - ESTELARES
04 - EN NUESTRA FRENTE - ARCO IRIS
05 - INFLUENCIA - CHARLY GARCÍA
06 - EN SECRETO - ALBERTO MORÁN
07 - LA DEL BERMEJO - LOS HUAYRA