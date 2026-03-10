|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️" Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Il tempo nell’Area Metropolitana di Buenos Aires continuerà con condizioni piacevoli nei prossimi giorni

🦟 Parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale in tutto il Paese

🦟 Otto paesi argentini lotteranno per essere i migliori del mondo

🎧 Micro RAE: Nuevo Cancionero

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - Corazón de luz y sombra - Jorge Fandermole

02 - Vamos las bandas - Patricio Rey y sus redonditos de Ricotta

03 - Indulto - Alejandro Lerner

04 - Que nadie sepa mi sufrir - Raúl Barboza

05 - Volver - Carlos Gardel

06- Olvida - Los Palmeras