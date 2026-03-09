|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Giornata con temperature gradevoli e una notevole presenza di nuvole nella Città di Buenos Aires.

🦟 Il 64% delle persone con redditi più bassi in Argentina sono donne

🦟 Boca Juniors annuncia la costruzione di una quarta tribuna alla Bombonera

🎧 Micro RAE: Julio Sosa

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - ME GUSTA JUJUY CUANDO LLUEVE - TERESA PARODI

02 - PAJARILLO VERDE - CECILIA TODD

05 - TE QUIERO IGUAL - ANDRÉS CALAMARO

06 - TRÁTAME SUAVEMENTE - LOS ENCARGADOS

07 - ÚLTIMO TANGO EN BUENOS AIRES - RUBÉN JUÁREZ

08 - VIDA MIA - HÉCTOR PACHECO