|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Giornata con temperature gradevoli e una notevole presenza di nuvole nella Città di Buenos Aires.
🦟 Il 64% delle persone con redditi più bassi in Argentina sono donne
🦟 Boca Juniors annuncia la costruzione di una quarta tribuna alla Bombonera
🎧 Micro RAE: Julio Sosa
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - ME GUSTA JUJUY CUANDO LLUEVE - TERESA PARODI
02 - PAJARILLO VERDE - CECILIA TODD
05 - TE QUIERO IGUAL - ANDRÉS CALAMARO
06 - TRÁTAME SUAVEMENTE - LOS ENCARGADOS
07 - ÚLTIMO TANGO EN BUENOS AIRES - RUBÉN JUÁREZ
08 - VIDA MIA - HÉCTOR PACHECO