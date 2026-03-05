RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo| ´

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: La Città di Buenos Aires si è svegliata questo giovedì con cielo parzialmente nuvoloso.

🦟 Giorni di Pescado: un viaggio nel cuore selvaggio di Spinetta

🦟 Con 12 tappi riciclati si realizza una montatura di occhiali gratuita

🎧 Micro RAE: Festival Cosquín

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

*****

01 - LA REFRANERA - DUO OROZCO BARRIENTOS

02 - LA VIEJA - PETECO CARABAJAL

03 - A PRIMERA VISTA - PEDRO AZNAR

04 - OBLIVION - LITO VITALE

05 - ORACIÓN DEL REMANSO - JORGE FANDERMOLE

06 - CREDULIDAD - PESCADO RABIOSO