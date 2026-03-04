|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: La Ciudad de Buenos Aires y alrededores amaneció este miércoles con el cielo parcialmente nublado.

🦟 Rescatan a un cóndor andino herido en San Luis

🦟 Ricercatori argentini ottengono un progresso chiave contro una grave malattia genetica

🎧 Micro RAE: Estela Carlotto

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

*****

01 - AIRE - ESTELARES

02 - CALAVERA - LA MANCHA DE ROLANDO

03 - COMO SE MUERE DE AMOR - FLOREAL RUIZ

04 - CUECA DE LA FRONTERA - FACUNDO RAMIREZ

05 - EL QUE TOCA NUNCA BAILA - CHANGO NIETO

06 - EN ESTA TARDE GRIS - FRANCISCO FIORENTINO

07 - HACER UN PUENTE - LA FRANELA