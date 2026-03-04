|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: La Ciudad de Buenos Aires y alrededores amaneció este miércoles con el cielo parcialmente nublado.
🦟 Rescatan a un cóndor andino herido en San Luis
🦟 Ricercatori argentini ottengono un progresso chiave contro una grave malattia genetica
🎧 Micro RAE: Estela Carlotto
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
*****
01 - AIRE - ESTELARES
02 - CALAVERA - LA MANCHA DE ROLANDO
03 - COMO SE MUERE DE AMOR - FLOREAL RUIZ
04 - CUECA DE LA FRONTERA - FACUNDO RAMIREZ
05 - EL QUE TOCA NUNCA BAILA - CHANGO NIETO
06 - EN ESTA TARDE GRIS - FRANCISCO FIORENTINO
07 - HACER UN PUENTE - LA FRANELA