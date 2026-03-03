|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso al mattino e la temperatura si aggirerà intorno ai 23 gradi.

🦟 L’Argentina partecipa a uno studio globale di terapia genica per la visione centrale

🎧 Micro RAE: Daniel Baremboim

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - LUÍS INACIO FALOU LUÍS INACIO AVISOU - OS PARALAMAS DO SUCCESSO

02 - ALFONSINA Y EL MAR - ALEJANDRO LERNER

03 - AMAPOLA - HILDA LIZARAZU

04 - HIMNO DE MI CORAZÓN - LOS ABUELOS DE LA NADA

05 - TINTA ROJA - SUSANA RINALDI

06 - YUYO VERDE - LEOPOLDO FEDERICO