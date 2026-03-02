RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Marzo comincia con buone condizioni meteorologiche
🦟 Rafforzano la sorveglianza epidemiologica per nuovi casi di influenza aviaria
🦟 Rosario ha inaugurato Costa Nueva, il nuovo lungofiume sul Paraná con l’icona “El Aura”
🎧 Micro RAE: Atahualpa Yupanqui
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
*****
01 - DE LA CALLE - ADRIANA VARELA
02 - MUCHO MEJOR - LOS RODRIGUEZ
03 - NO TE APARTES DE MI - VICENTICO
04 - CHE BANDONEON - TROILO - MANZI
05 - NADA - JUAN CARLOS BAGLIETTO
06 - CHACARERA DE UN TRISTE - LOS CHALCHALEROS
07 - MAÑANA CAMPESTRE - ARCO IRIS