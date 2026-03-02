RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Marzo comincia con buone condizioni meteorologiche

🦟 Rafforzano la sorveglianza epidemiologica per nuovi casi di influenza aviaria

🦟 Rosario ha inaugurato Costa Nueva, il nuovo lungofiume sul Paraná con l’icona “El Aura”

🎧 Micro RAE: Atahualpa Yupanqui

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

*****

01 - DE LA CALLE - ADRIANA VARELA

02 - MUCHO MEJOR - LOS RODRIGUEZ

03 - NO TE APARTES DE MI - VICENTICO

04 - CHE BANDONEON - TROILO - MANZI

05 - NADA - JUAN CARLOS BAGLIETTO

06 - CHACARERA DE UN TRISTE - LOS CHALCHALEROS

07 - MAÑANA CAMPESTRE - ARCO IRIS