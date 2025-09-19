|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.

Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. 📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: La Città di Buenos Aires e dintorni mantengono temperature gradevoli e potrebbero registrarsi nuovamente delle piogge.

🦟 Argentina-Germania: Incontro a Berlino ministri degli esteri, discusso partenariato su energia e minerali

🎧 Produzione RAE: Festival di Cosquín

🦟 Portavoce governo, con veto respinto la Camera dimostra demagogia

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.

Scaletta musicale

01 - Breve historia de las Islas Malvinas (Heredia) Victor Heredia

02 - TANGO: Che Bandoneòn (Troilo -Manzi) - Cuarteto vocal argentino femenino Flores Negras

03 - FOLCLORE: Como pájaros en el aire (Peteco Carabajal) Mercedes Sosa

04 - Catalina Bahía (Cantilo-Durietz) Pedro y Pablo

05 - Cuánto tiempo más llevará (Lebón) Seru Giran