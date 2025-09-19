|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport.
Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona. 📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: La Città di Buenos Aires e dintorni mantengono temperature gradevoli e potrebbero registrarsi nuovamente delle piogge.
🦟 Argentina-Germania: Incontro a Berlino ministri degli esteri, discusso partenariato su energia e minerali
🎧 Produzione RAE: Festival di Cosquín
🦟 Portavoce governo, con veto respinto la Camera dimostra demagogia
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese.
Scaletta musicale
01 - Breve historia de las Islas Malvinas (Heredia) Victor Heredia
02 - TANGO: Che Bandoneòn (Troilo -Manzi) - Cuarteto vocal argentino femenino Flores Negras
03 - FOLCLORE: Como pájaros en el aire (Peteco Carabajal) Mercedes Sosa
04 - Catalina Bahía (Cantilo-Durietz) Pedro y Pablo
05 - Cuánto tiempo más llevará (Lebón) Seru Giran