|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.

Contenuti di questa puntata

🌤 Meteo: Dopo alcune piogge, la nuova settimana nella Città di Buenos Aires e nei dintorni prosegue con buone condizioni meteo.

🦟 Sono diminuiti tutti i reati nella Città di Buenos Aires

🦟 Lionel Messi ha rivelato una delle cose di cui si pente di più

🎧 Micro RAE: Raúl Carnota

🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese

Scaletta musicale

01 - PARA VERTE GAMBETEAR - LA GUARDIA HEREJE

02 - BREVE HISTORIA DE LAS ISLAS MALVINAS - VÍCTOR HEREDIA

03 - EN EL HOSPICIO - PASTORAL

04 - RISA - BABASÓNICOS

05 - SANTIAGO CHANGO MORENO - CUTI Y ROBERTO CARABAJAL

06 - MANO A MANO - CARLOS GARDEL