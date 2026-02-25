|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Economia, cultura, scienza e tecnologia e sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail to: raeitaliano@gmail.com
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Dopo alcune piogge, la nuova settimana nella Città di Buenos Aires e nei dintorni prosegue con buone condizioni meteo.
🦟 Sono diminuiti tutti i reati nella Città di Buenos Aires
🦟 Lionel Messi ha rivelato una delle cose di cui si pente di più
🎧 Micro RAE: Raúl Carnota
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
01 - PARA VERTE GAMBETEAR - LA GUARDIA HEREJE
02 - BREVE HISTORIA DE LAS ISLAS MALVINAS - VÍCTOR HEREDIA
03 - EN EL HOSPICIO - PASTORAL
04 - RISA - BABASÓNICOS
05 - SANTIAGO CHANGO MORENO - CUTI Y ROBERTO CARABAJAL
06 - MANO A MANO - CARLOS GARDEL